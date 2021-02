Poklady Slavie po čtvrt miliardě. Hitem má být Provod, jaký je plán?

Jeden jako druhý je v nejlepších letech, jediný Abdallah Sima do nich teprve dorůstá. A prodej klenotů by Slavii mohl vydatně nahustit klubovou kasu. Průměrný věk ofenzivní letky je necelých 24 let a hodnota každého cenného kousku podle přestav „sešívaných“ by měla přerůst čtvrt miliardy korun.

Slavia má v ofenzivní části sestavy poklad, který bije do očí víc a víc. Největší „tóčo“ v posledních měsících samozřejmě vzbudil Sima.

Teprve 19 let, specializovaný web Transfermarkt.de mu hned jako první cenovku vyměřil celkem závratných osm milionů eur, v přepočtu na koruny více než dvě stě milionů. Na senegalského mladíka už se mělo pár zájemců vyptávat, Slavia ovšem zůstává pevná v kramflecích a slibuje si od Simy opravdu velký přísun peněz do kasy. Odhadem zhruba takový, jaký dohromady sklidila nedávno za Tomáše Součka, za něhož West Ham pošle postupně do Edenu celkem kolem půl miliardy korun.

Zvýšenou pozornost na sebe poutal i Peter Olayinka, který se během podzimu stal jedním z hlavních tahounů výběru Jindřicha Trpišovského. Ptát se měly italské kluby i Leverkusen, který od nigerijského záložníka slíznul rozhodující gól v utkání skupiny Evropské ligy v Edenu.

Do kurzu ale víc a víc přichází nové jméno, dřív ne tolik zmiňované. Lukáš Provod. Ve slávistických začátcích se mlátil mezi lavičkou a základní sestavou, Trpišovský ho dokonce v únoru 2020 po Součkově odchodu zkoušel na palčivém místě defenzivního záložníka. Tam ale nevydržel a přes svou přirozenou pozici křídelního hráče se nakonec přece jen usadil ve středu zálohy. O ovšem o něco výš, vedle Nicolae Stancia.

Provod má v domácí soutěži už osm asistencí a je v téhle disciplíně nejlepší ze všech. K tomu tři góly. Obrovská rána v noze, síla a dynamika, díky níž je stabilní v soubojích. Roste v hotového hráče, navíc nepodceňuje ani svět mimo fotbal a dodělává si bakalářský diplom na Západočeské univerzitě v oboru Podniková ekonomika a management. Talentovaný fotbalista, vzdělaný člověk.

Brzy by o něj mohla být rvačka. Na podzim oslaví čtyřiadvacáté narozeniny a na hřišti je už nyní schopen zastat více pozic. Je produktivní. Výrazný. Těchto vlastností si muselo všimnout i vedení Slavie a podle toho začíná Provodovu budoucnost alespoň přibližně plánovat.

Mladému záložníkovi končí v Edenu smlouva v létě 2024. Zdá se tedy, že na prodlužování kontraktu je ještě celkem čas, pokud se sám hráč nezačne vyptávat po vylepšení podmínek. K případnému zájmu o Provoda se prý ale „sešívaní“ hodlají postavit takhle: ideální doba odchodu se rýsuje v horizontu příštího roku a půl, tedy nejpozději v létě 2022. Plzeňskému odchovanci pomalu potáhne na 26 let a velké ligy by ho ještě nemusely považovat za zboží, jehož nejlepší roky minuly. Šlo by z něj tedy ještě těžit, jako když na konci devatenáctého století zlatokopové máčeli ruce ve studeném Klondiku.

HRÁČI SLAVIE V KURZU

Lukáš Provod

Zatím se kolem něj neobjevují žádné drby, zájemci, ticho po pěšině. Vzhledem k věku a výkonnosti je to jen otázka času. Cenovku na Transfermarktu ale v tomhle případě nelze brát příliš vážně, je pravděpodobné, že Slavia by souhlasila jen s několikanásobně vyšším odstupným.

Cena podle Transfermarktu: zhruba 40 milionů korun

Abdallah Sima

Kvůli jeho náletu do ligového fotbalu na sebe zároveň i velmi rychle strhnul pozornost zahraničních klubů. I u něj je ale cenovka z Transfermarktu pohledem Slavie jistě dost ponížená. Možná půjde o budoucího Tomáše Součka číslo 2.

Cena podle Transfermarktu: zhruba 210 milionů korun

Peter Olayinka

V téhle sezoně vykazuje jednu z nejvyrovnanějších výkonností ze všech hráčů Slavie, oporou je od začátku ročníku. I proto se na něj už měl vyptávat Leverkusen a některé kluby ze Serie A. Představy Slavie? V korunách přibližně o sto milionů vyšší než hodnota na Transfermarktu.

Cena podle Transfermarktu: zhruba 160 milionů korun