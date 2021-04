Už žádné křičení jako na lesy! Jiří Holeš (31) slíbil, že se při dnešní odvetě Slavie proti Arsenalu bude krotit. A také prozradil, co stojí za bratrovým vzestupem!

Jak jste si užil první zápas s Arsenalem?

„Byl jsem nervózní, protože Tomáš hrál na stoperu. O to víc jsem to ale prožíval. Jak pak dal Arsenal gól, říkal jsem si: To je strašná škoda. Pak Tomáš srovnal a trošičku jsem se odvázal.“

Jak?

„Jenom jsem si zařval: Góóóól! Lidi na internetu z toho dělají, že jsem v podstatě řval s megafonem, ale to ne. Prostě jsme si s manželkou zakřičeli a měli hroznou radost.“

Ostatní v baráku nefandí?

„Bydlí kolem nás starší lidi, takže ne. Já nikdy takhle neřval, takže mi přišlo slušný se jim omluvit. Doufám, že už se to nikdy nestane.“

Neříkejte, že jste si nezakřičel při derby…

„Měl jsem radost, od Tomáše to byl důležitej gól, ale neprožíval jsem to jako ten Arsenal. Já derby tolik nehrotím, protože nejsme z Prahy, a navíc Tomáš hrál na svém teď už obvyklém postu.“

Dnes je na programu odveta. Pustíte znovu uzdu emocím?

„Jako vždy, když se hraje, se budu snažit kvůli sousedům krotit. Chci jim poděkovat za toleranci.“

Postoupí podle vás Slavia?

„Moje srdce se bije s hlavou. Přeju to Slavii, přeju další gól bráchovi, ale vidím na 60 ku 40 procentům pro Arsenal.“

Chodil jste vůbec fandit do Edenu, když to šlo?

„Byli jsme na Lize mistrů. Tomáš tam sice nehrál, ale atmosféra byla skvělá. Já jsem hlavně bráchův fanoušek, a že bych třeba chodil do kotle, to ne.“

Jak vnímáte Tomášův posun? Dlouho na Slavii jen střídal.

„Všichni mu to moc přejeme. Jsem rád, že dělá, co miluje a vydělává si tím na živobytí. Už odmalička byl dříč. Když ho někdo převyšoval, tak to nezabalil a makal ještě víc. Tahle cesta je výrazem jeho povahy a toho, jak k tomu přistupuje.“

Prozradíte, jak se dostal k fotbalu?

„Byli jsme s klukama ze vsi na hřišti, Tom tam byl jeden z nejmenších a nejmladších. Během zápasu za námi přišli otec se synem, jestli si taky můžou zahrát. No, a po chvíli začali přihrávat skoro jenom Tomášovi. Byl to trenér mládeže v Poličce a naši pak odsouhlasili, aby za ně Tomáš začal hrát.

Teď už kope za Slavii. Změnilo ho to?

„To rozhodně ne. Je pořád stejnej a ani se měnit nebude. Pořád je to takovej tichej pracant.“

Jak často se v této době navštěvujete?

„My se moc nevídáme ani v normální době. Oni mají hlavní program o víkendu, to já mám zase volno. Protože má málo času, chceme, aby si hlavně užíval krásné dcerky a úžasné manželky.“