Britský novinář: Zápas proti Slavii je klíčový pro celou budoucnost Arsenalu

Evropská liga bývá pro anglické celky po většinu sezony úmornou záležitostí, do které nechtějí investovat přemrštěné úsilí. V pokročilé fázi soutěže se ale mnohdy stává záchranným kruhem, který může vytrhnout klub z průšvihu. Do jednoho takového je teď namočený Arsenal před odvetou čtvrtfinále Evropské ligy proti Slavii. A právě duel v Edenu může být podle novináře deníku The Guardian Nicka Amese, který dlouhodobě podrobně pokrývá dění v Arsenalu, do dalších let klíčový, jak popisuje v rozhovoru pro iSport.cz.

Jaká atmosféra panuje na Emirates Stadium? Bylo možné zaznamenat určité zprávy o narušených vztazích uvnitř klubu a zvlášť mezi ofenzivními hráči a trenérem Mikelem Artetou, je to opravdu natolik na hraně?

"Arsenal je v posledních dvou, třech letech nekonečnou telenovelou. Bude velice zajímavé sledovat, jestli bude Aubameyang ve čtvrtek bude zařazen do týmu. Samozřejmě pro klub šlo o velkou věc, když podepsal v létě novou smlouvu, protože v uplynulých třech letech hrál Arsenal obecně většinou velice špatně, ale Aubameyang vždy dokázal přijít s góly v nejdůležitějších zápasech - ve finále a semifinále pohárů, kde je vykoupil a oni vyhráli. A v této sezoně má sice 14 gólů, ale většinou hrál slabě."

Čím si to vysvětlujete?

"Řeč těla nebyla vždy zrovna ideální. Ztratil možná půl kroku při zrychlení, což je v jeho věku pochopitelné, a párkrát se nepohodli s Artetou. Taky měl několik osobních problémů, které nebyly rozhodně jeho chybou, ale on a Arteta určitě nemají často na věci stejné názory. A když máte Gabriela Martinelliho, ten umí hrát ve stejných pozicích po stranách i ve středu útoku a velmi se snaží chytit šanci za pačesy. Ačkoliv nemá tak vytříbenou hru a není ještě tak spolehlivý, je daleko dynamičtější a viděli jsme, že umí zahrát fantasticky. V neděli proti Sheffieldu i skóroval. Takže myslím, že to, jestli se Aubameyang vrátí do sestavy proti Slavii, bude naprosto klíčové.

Nakolik zásadní bude zápas i pro celý Arsenal?

"Tento zápas je pro Arsenal zásadní nejen pro tuto sezonu, ale i několik dalších, to vše stojí v sázce, aby Gunners se Slavií neprohráli. Rozhodí ale teď Arteta rovnováhu týmu, když přivede někoho, kdo umí skórovat ve chvíli, kdy ucítí příležitost? Nebo necháte na hřišti energii, kterou umí dodat někdo jako Martinelli proti Sheffieldu? To všechno nám řekne hodně o tom, jaké vztahy jsou v této chvíli v klubu. Nevím o žádné obrovské hádce nebo něčem podobném. Nebudu tady říkat, že je v klubu nějaké bitevní pole. Ani si to nemyslím. Ale rozhodně si myslím, že Arteta se snaží dát dohromady ofenzivní trojku a čtyřku, když si připočítáte pozici desítky. A kdo v ní z dlouhodobého hlediska bude figurovat. A myslím, že poprvé tu doopravdy řešíme, jestli se do ní Aubameyang hodí."

Myslíte, že kádr má větší potenciál než na to, aby byl devátý, kde v současnosti figuruje?

"Arsenal by měl být výš. Myslím, že podstata u Arsenalu je taková, že se jedná o velmi dobrý tým, který by měl být minimálně v nejlepší šestce. Pokud je každý zdravý. Ale mimo základní jedenáctku mají slabší hráče. Respektive možná ne slabší, ale jde o fotbalisty, kteří nejsou spolehliví a neumí podat každý týden konzistentní výkony. Například je velká otázka, zdali ve čtvrtek nastoupí Bukayo Saka, což bude hudba pro slávistické uši, protože Saku můžete dát v sestavě víceméně kamkoliv a stejně vám zahraje velmi dobře. Je to vynikající hráč."

I v prvním utkání byl jednoznačně největší hrozbou Arsenalu.

"Ano, myslím, že je jejich nejlepší hráč, ale nemají mnoho takových v záloze, kteří vám konzistentně každý týden podají velmi dobré výkony. Takže myslím, že Arteta v létě musí naplnit kádr třemi až čtyřmi velmi dobrými hráči, kteří jsou zastupitelní s jejich nejlepšími fotbalisty. A pokud tak učiní, pak mohou mít k dispozici kádr, u kterého si řeknete - ano, tento tým může být v top šestce, nebo ještě výš. Ale v této chvíli je Arsenal tam, kde si zaslouží být. Čistě proto, že nemá dostatečně široký kádr po svých nejlepších hráčích."

A pokud jde o Artetu, co byste řekl, že je u něho zatím největší záležitost, kvůli které ještě nenaplňuje svůj velký trenérský potenciál? Z toho, co jsem pochopil z řady článků a dostupných informací, mě zaujaly náznaky o jeho nekonzistentním přístupu k hráčům. Hodně se taky namluvilo o jeho trenérských tazích během zápasů, které nebyly vždy ideální ohledně střídání. Co byste identifikoval jako jeho největší problémy?

"Střídání, jak říkáte, bývají provedena velmi pozdě. Myslím, že jsme to viděli proti Slavii minulý týden. Arteta přivedl na hřiště čerstvé hráče - a ještě velmi kvalitní, když nastoupili Pepe a Aubameyang - ale mnozí říkali, že kdyby to Arteta udělal už o deset, patnáct minut dřív, možná by bývali skórovali dvakrát. Hodnotit zpětně je jednoduché, ale myslím, že se tohle opakuje. Často čeká možná až příliš dlouho, než udělá změnu."

A ohledně nekonzistentního přístupu k hráčům?

"Myslím, že mnozí by řekli, že se až moc spoléhá na zkušené hráče, kteří ale nepodávají adekvátní výkony. Na hráče jako Willian, který přišel za příliš mnoho peněz a obrovský plat v létě. A možná až na první zápasu proti Fulhamu a v posledních pár měsících prostě nepodával dostatečně dobré výkony. Přitom k tomu dostal spoustu šancí. Taky tu panuje pocit, že možná někdy jeho zkušení hráči dostávají vždy ještě jednu další šanci, aby zvrátili svůj osud. Snad až v poslední době na Aubameyanga. A myslím, že to je jedna věc, která se Artetovi dá vyčítat. Že zatímco umí být neúprosný, což jsme viděli u Mesuta Özila, kterého vyřadil z kádru, nebo u Mattea Guendouziho, který už nedostal druhou šanci poté, co ho rozčílil, tu je určitá nekonzistentnost v tom, kdo tu druhou šanci dostává."

A myslíte, že Arteta souzní s tím, co klubové vedení chce činit na přestupovém trhu? Třeba když Arsenal kupoval Williana nebo mnohé jiné hráče, kteří do klubu přišli skrze agenta Kiu Joorabchiana, nebo jednoduše šlo o ne zrovna bůhvíjak vyskautované fotbalisty, když si to srovnáme s tím, co chtěl klub dělat v dobách, kdy tam přišel Sven Mislintat?

"To je těžké říct. Myslím, že skautingová struktura loni v létě nebyla úplně ideální. Dosavadní skautingové oddělení bylo víceméně rozprášeno a mnohá rozhodnutí se učinila bez něj. A jaký vliv má na přivádění hráčů Arteta, je k diskuzi. Sám tvrdí, že jednoznačně chtěl třeba Williana a myslím, že nikdo neslyšel nic o tom, že by neříkal pravdu. Ale myslím, že ohledně vedení se v Arsenalu v posledním roce mnohé změnilo. Odešel Raul Sanllehi, Mikel Arteta na sebe převzal manažerskou úlohu, ve které daleko více dohlíží na dění v klubu mimo pouhé trénování A týmu. Edu je samozřejmě velice zainteresovaný v přestupech a myslím, že Arteta bude mít v budoucích transferech daleko větší zodpovědnost, než to bylo před rokem v létě, pokud to dává smysl. Taky nečekám, že klub někoho přivede do pozice nad něj."

Myslíte si přesto, že klubu chybí někdo na pozici, kde by se zabýval přiváděním hráčů do klubu? Protože kde bych řekl, že Arsenal v posledních letech zaostává nejvíc, je právě ve schopnosti vytipovat si potřebné hráče.

"Ano, rozhodně. Moc se klubu nepodařilo nahradit strukturu, kterou míval. Býval tu oceňovaný šéfskaut Francis Cagigao a většina jeho oddělení byla odvolána. Takže si myslím, že mají celkem omezené zkušenosti v těchto oblastech. Máte výkonný tým Mikela Artety, Edua a šéfa Vinaie Venkateshama, a taky Pera Mertesackera, který je šéfem akademie. Společně činí mnohá rozhodnutí a musím říct, že jejich pracovní vztahy jsou opravdu velmi dobré. Arteta a Edu mají spolu velmi dobré vztahy, to je pravda. Není o tom žádných pochyb, v jejich vztahu není žádný problém. Ale myslím, že mají trochu mezery v pozici technického ředitele, který by byl zvyklý dávat dohromady smlouvy, vyhlédnout si hráče, domlouvat přestupy. A řeknu to tak, že Edu možná do klubu nepřišel s takovými zkušenostmi."

