Holeš, hodinový manžel Slavie. Škoda, že to nevidí děda, říká pyšný otec

Hrdý otec, král, co má tři syny, říká o sobě Edvard Holeš. Ten prostřední, Tomáš, mu zejména poslední dobou dělá samou radost. Gól na Arsenalu, gól v derby, reprezentace… Slavná je i vyfocená nástěnka z hradeckého paneláku, kde se nejstarší syn Jiří omlouvá sousedům za řev, který spustil poté, co Tomáš vyrovnal v prvním čtvrtfinále Evropské ligy. „Jen škoda, že to nezažil náš děda, můj otec, ten byl zažranej. Ale prý se dívá seshora,“ vypráví v rozhovoru pro iSport Premium.

Dětství na malé vesničce o zhruba 200 obyvatelích, dospívání na intru v Hradci Králové, pak velká kariéra. O tom všem vypráví Edvard Holeš, otec Tomáše, hvězdy posledních týdnů. Mimochodem starosta maličké Borovnice.

Jak si obec užívá, že má takhle slavného velvyslance, pane starosto? A tatínku.

„To si snad ani nedovedete představit. Víte, když dítě začíná kopat do míče, má taky svoje sny. Všichni kluci mají nějaké. A když je to pak pravda, je to opravdu neskutečné. Kromě starostování chodím do práce, chlapi mi vycházejí vstříc a mění se mnou šichty, aby mi to vycházelo na zápasy. Jdete na pivo, když to tedy ještě šlo, lidi vás plácají po zádech. Tomáše tu všichni znají odmala a užívají si to, jako by to byl i jejich syn.“

Co se na vsi dělo, když dal Tomáš gól na Arsenalu?

„My měli málem zbořený barák, ale naštěstí se nemusíme nikomu omlouvat, můžeme tu řvát jako na lesy. To nejstarší syn Jirka musel vyvěšovat ten papír na nástěnku, to jste viděl, ne?“

RODINA HOLEŠŮ otec Edvard, 57 let

matka Irena, 57 let

starší bratr Jiří, 31 let

TOMÁŠ HOLEŠ, 28 let

mladší bratr Roman, 22 let

I moje máma to viděla.

„To bylo ze vchodu v paneláku v Hradci Králové, kde Jirka bydlí. Vyvěsil to tam, někdo to vyfotil, dal na Facebook a rozjelo se to. Jirka pak říkal, že je slavnější než Tomáš.“

Zmínili jsme staršího bráchu, pak je ještě nejmladší Roman, všichni fotbalisti?

„Všichni to zkoušeli, Jirkovi to šlo nejmíň, hrával na okrese, spíš byl na studia. Brzy odešel z baráku na školu do Hradce, pak do Prahy. Ale nejmladší Roman… O něm náš děda říkával, že byl lepší než Tomáš. Jenže jsme snad všichni v rodině kolenáři.“

Samá zranění?

„Romana to zastavilo skoro na dva roky, byl v Hradci, měl našlápnuto i do reprezentační devatenáctky Honzy Suchopárka. Tak se vrátil, restartoval se kousek v Novém Městě ve třetí lize, jenže byl problém s dojížděním. Teď je v Bystřici pod Pernštejnem v divizi, je mu 22 let, k tomu chodí do lesa, snaží se vydělávat.“

Předpokládám, že odmala všichni byli jenom na hřišti.

„Kde jinde, nic jiného kluci neměli. Na vesnici tady bylo vždycky dost kluků, deset patnáct, všichni se scházeli na plácku, co tu máme. Je to menší hřiště, není tu fotbalový tým, tak ti, co hrávali závodně, nejčastěji jezdili tři kilometry do Jimramova, kde bydlí hradecký manažer Richard Jukl.“