Los Youth League pro sparťany: Benfica! Extrémně těžké, ví kouč

Sledovali los společně, a když k nim přistála Benfica Lisabon, měli radost z atraktivního dárku.

„Je to extrémně těžký soupeř. Benfika má jednu z nejlepších akademií v Evropě, ale my všichni se na zápas moc těšíme. Hrajeme doma a uděláme maximum proto, abychom uspěli,“ říká odhodlaně Jan Kopáňko, trenér sparťanské devatenáctky.

Youth League se do letenské rodiny vrací po roční odmlce. V ní český fotbal reprezentovala omladina Slavie a vedla si velmi dobře. Ve skupině si připsala skalpy Borussie Dortmund, Barcelony i Interu Milán, ale na postup dál to nestačilo.

Sparťané naposledy mezi evropskou elitou skončili v roce 2017 ve druhém kole, když zůstali na štítě pozdějšího vítěze Salcburku.

Teď se už nemůžou dočkat, až se na téhle scéně objeví opět.

„Všichni si zapínáme v úterý a ve středu televizi na zápasy Ligy mistrů a nyní si to můžeme sami prožít. To je obrovská motivace pro kluky i pro nás trenéry. Navíc Benfica se dostává pravidelně do závěrečných kol Youth League a kupuje si do akademie talenty za nemalé peníze. Hlavně z Brazílie,“ zdůrazňuje kouč Jan Kopáňko.

Jakmile se dozvěděl jméno soka, okamžitě si pustil krátký sestřih z finále Benfiky s Realem Madrid. Na cestě do něj portugalský tým mimo jiné zatočil s Liverpoolem 4:1 a 3:0 s Ajaxem Amsterdam. Bílému baletu, který vedl někdejší známý kanonýr Raúl González, v rozhodujícím zápase podlehl 2:3. Benfika za tohoto stavu neproměnila pokutový kop. Špionáž bude do březnového střetu gradovat.

Ale i Sparta má co nabídnout. Její akademie se také řadí k nejlepším Evropě. V nejnovějším žebříčku Top akademií, který sestavuje švýcarská analytická společnost CIES Football Observatory, se dělí o jedenácté místo s Barcelonou a právě Benfikou Lisabon. Všechny tyto celky mají 50 aktivních hráčů v nejvyšších ligových soutěžích.

Sparťané zadělali na další várku zajímavých tváří do vrcholového seniorského fotbalu.

„Pět nejperspektivnějších hráčů, kteří by mohli za nás hrát, už bylo posunuto do dospělého fotbalu, tedy do sparťanského áčka a béčka,“ připomíná Kopáňko. „Martin Vitík a Adam Karabec jsou členy prvoligového mužstva.“

Sparťanská devatenáctka zacelila mezery mladšími talenty a zatím kraluje i tomuto ročníku dorostenecké ligy o dva body před slávistickým rivalem. Oproti konkurentovi má přitom o zápas méně. Čím to?

„Je to náročností. Vnitřní chemie týmu je nastavená tak, že všichni pracují v maximální intenzitě. Kluci to přijali za své. V našem týmu se spojil charakter s individuální kvalitou. Standardem je náročnost, ne pohodlnost. Z práce mám velmi dobrý pocit,“ podotýká trenér Kopáňko. „Velkou motivací je, že hráči na příkladu Vitíka, Karabce a dalších vidí, že dveře do kabiny A – týmu jsou otevřené. Můžou si říct: Když tam jsou oni, proč bych tam za chvíli nemohl být i já? Záleží jen na nich.“

V bitvě s Benfikou se budou moci konfrontovat s top světovou úrovní. „Jsem přesvědčený, že kluci jsou zase o kus dál, než byli v létě 2019 ve finále CEE Cupu s brazilským Palmeirasem, s kterým jsme prohráli 0:2,“ uzavírá Kopáňko.