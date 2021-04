Co říkají na rasistickou kauzu fotbalisty Kúdely v jeho rodišti? Stojí za Ondrou!

Na ulicích pěkné slovácké vesnice v podhůří Bílých Karpat je v časech koronavirových docela pusto. Přesto rodiště fotbalisty Ondřeje Kúdely (34), slovácká obec Pitín s necelou tisícovkou obyvatel, žije kauzou slávisty a reprezentanta, jenž za údajně rasistickou nadávku v utkání Evropské ligy Rangers – Slavia dostal stop na deset zápasů.

Mluví se o tom i ve škole, kam se konečně vrátili žáci první až páté třídy. „Ondru tu zná skutečně každý, chodil k nám od první do čtvrté třídy. Pak zamířil do Bojkovic a do Uherského Hradiště na sportovní školu, ale k Pitínu se hlásí vždycky,“ vypráví ve své kanceláři ředitelka zdejší základní školy Jana Peřinová (51).

„Ondra má zásluhu na tom, že jsme před pár lety tady u nás obnovili činnost žákovského fotbalového oddílu. Měli jsme ve škole pár kluků, kteří moc rádi hráli fotbal, právě Ondřej a jeho bráška Marek stáli s kamarády u nového začátku. Vím, že Ondra nakoupil dresy, vybavení, fotbalové míče a předal je malým fotbalistům, to byl krásný čin. Určitě není žádný rasista, naopak, moc prima, slušný a obětavý kluk,“ dodává paní ředitelka.

Naproti škole je pěkná budova Obecního úřadu. Starosta Martin Zálešák (62) fandí fotbalu odjakživa. „Samozřejmě, že se u nás lidé o té události baví, přestože se nemohou stýkat tak jako dřív. Ten trest od komise UEFA je naprosto přehnaný, v celém zápase čelili slávisté provokacím, brutální hře Rangers. Víte, po bitvě je každý generál, teď budeme říkat, že si Ondra měl to šeptání do ucha protihráče odpustit, ale na provokace a brutalitu se rozhodl nějak zareagovat, docela mu rozumím, ať řekl, co řekl. Žádný rasistický výraz se navíc nepotvrdil, jen ten tvrdý trest za něj přišel.“