O krok pozadu, věčně druzí. Slavia dostala KO, ale její cesta je úctyhodná

Byl to snad až příliš krutý pohled sledovat, jak slávisté nepadají na koleno, ale na kolena. Jedna rána. Druhá. Třetí. Řach! Bum! Prásk! Když už tak už. Vlastně to tak trochu připomínalo nešťastnou odvetu s Midtjyllandem – teď se to ovšem do brány Slavie valilo za jiných okolností, a ne na konci zápasu, ale na začátku. Mohla za to technická nadstavba hráčů Arsenalu a taky fakt, že tentokrát byli slávisté v soubojích věčně druzí, nestíhali. Škoda, ale i tak je druhé čtvrtfinále Evropské ligy po dvou letech výtečný výsledek. Tahle soutěž je pro Slavii jako dělaná...