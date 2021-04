Kúdela: za rasismus DESET zápasů stop. Tvrdík se omluvil Kamarovi

Ondřej Kúdela, obránce Slavie „Jsem zaskočen, že disciplinární komise UEFA dospěla k jinému závěru než předtím její inspektor. Podle něj neexistovaly přesvědčivé důkazy pro mé obvinění z rasismu, které nadále odmítám. Zpětně si uvědomuji, že byla chyba za Glenem Kamarou vůbec chodit a cokoliv mu říkat. V zápase byly emoce a já už to teď bohužel nedokážu vrátit zpátky. Je mi to moc líto.“

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie „Ondrovi byl za jeho čin uložen trest suspendování na 10 zápasů UEFA a toto rozhodnutí jako klub respektujeme. Ondřej Kúdela v žádném případě neměl přistoupit k hráči soupeře. Lituji toho a omlouvám se Glenu Kamarovi za situaci, která zjevně způsobila utrpení jemu a jeho spoluhráčům i všem spojeným s Rangers a Slavií. Podnikám pozitivní kroky, abych zabránil tomu, aby se taková situace v našem klubu již nikdy neopakovala. Chceme se ještě více poučit ze současné situace a navázat spolupráci s některou z významných protirasistických organizací a pozvat ji ke spolupráci s klubem formou školení, a ještě komplexnějšího nastavení současných vnitřních politik. Je to pro nás příležitost k organizaci širšího dialogu, který by měl vést k porozumění mezi lidmi v Česku i ve Velké Británii, a to ve prospěch všech hráčů, fanoušků a občanů.“