Vyčerpaní, ale úspěšní: srovnání Slavie v pohárech i data všech hráčů

„Hromadaaa!“ Strašný řev. Šlo to z domácí lavičky. Probrat se měl slávistický záložník Jakub Hromada, který stál daleko od svého soupeře, zatímco „sešívané“ zkrápěl nesmlouvavý výkon hráčů Arsenalu. Brankář Ondřej Kolář i trenér Jindřich Trpišovský to později hodnotili jako smutné loučení s jinak krásnou sezonou v Evropě.

Jedno i druhé má pro současnou Slavii důležitý význam. To první nese znamení fyzického a především mentálního vyčerpání. V mužstvu se kumulovala psychická tíha zvládnout během posledního měsíce postup přes Rangers do čtvrtfinále Evropské ligy, do toho přišla vypjatá kauza kolem Ondřeje Kúdely, v domácí lize zase Trpišovskému a spol. všichni neustále připomínali blížící se nový rekord v neporazitelnosti.

A v poslední fázi se mezi dva čtvrtfinálové duely Evropské ligy nacpalo derby se Spartou. Nic z toho nejde vypustit, ulevit si.

„Měli jsme prázdnou nádrž. Ti hráči by potřebovali třeba na týden úplně vyskočit, dát si volno, nejít do kabiny, do kopaček, pak udělat trochu jiné tréninky, připravit se na zápas… Ale to samozřejmě není možné, hráli jsme samé těžké zápasy, a pak přišel ten poslední s Arsenalem, který byl běžecky snad úplně nejnáročnější. Kluci do toho sice dali absolutně všechno, ale vidím, že už se nemohli dotknout toho, co předvedli třeba na Leicesteru nebo na Rangers,“ všiml si Trpišovský.

Česká liga zkrátka není dost velká a výkonnostně tak silný tým nezaměstná každý víkend na úplných sto procent. Jinými slovy, Slavia si v mnoha tuzemských zápasech může nejen fyzicky, ale i psychicky ulevit, některá utkání zvládne i s trochu menším zanícením. V posledních týdnech na tohle ale nebyl prostor, „sešívané“ dohnal stále nevybudovaný zvyk na takovou zátěž, což je přirozené.

„Absolutní rychlost, sprinty, metráž, to všechno šlo během poslední doby o patnáct, dvacet procent dolů, byla to nálož,“ doplnil Trpišovský.

Přesto se jemu a jeho týmu podařil další husarský kousek. Červenobílí podruhé v posledních třech sezonách došli mezi nejlepší osmičku Evropské ligy, mezitím se prokopali i do základní skupiny Ligy mistrů.

Z ideální sestavy, která bojovala na jaře 2019 s Chelsea, prodal klub za tu dobu Alexe Krále, Michaela Ngadeua, Simona Deliho, Jaromíra Zmrhala, Miroslava Stocha a Tomáše Součka, a nejenže si přebudovaný celek dokázal udržet svou vysokou hladinku, navíc byl „svůj“.

„Myslím, že dneska jsme silnější v ofenzivě, máme víc dynamických a silných hráčů, hráli jsme na vysoké úrovni. Mohli jsme víc jet podle nás, zatímco předtím jsme se dost přizpůsobovali soupeřům,“ srovnával to Trpišovský a za propadáky označil pouze dvě utkání – to v Leverkusenu a s Arsenalem, byť by tam možná patřil i úvod skupiny s Beer Ševou.

V povedeném zbytku vládly místo Součka, Krále, Coufala a Ngadeua postavy jako Lukáš Provod, Abdallah Sima, Jan Kuchta a David Zima.

Mnohem méně kouč využíval například svůj oblíbený úhybný manévr s diamantovým rozestavením, tedy systém 4 – 4 – 2 s přísně určeným defenzivním a ofenzivním záložníkem. Trpišovský ho aplikoval od jara 2019 pravidelně v těžkých evropských duelech a později v Lize mistrů.

Zatímco tentokrát vycházel ze základního postavení 4 – 1 – 4 – 1, které má tým pod kůží, a do diamantu přecházel jen v krajních ojedinělých případech, třeba na několik minut ve druhé půli na hřišti Arsenalu v prvním utkání čtvrtfinále.

Díky tomu se podařil další důležitý posun pro budoucnost Slavie. Ukázat Provoda, Simu a Zimu v plné parádě. Získat pro tyhle hvězdy dneška pozornost velkých lig, což se minimálně u Provoda a Simy podařilo vrchovatě.

Stejně jako předtím u Krále, Součka, Coufala…

Ohlasy britského tisku

„Od Arsenalu to byl parádní výkon a vzhledem k okolnostem pravděpodobně nejlepší pod Mikelem Artetou v této sezoně. Tlak byl velký, ale Arsenal podal odpovídající výkon. Byl na míle vzdálený úvodnímu zápasu, v němž byl nemastný neslaný.“

Deník Evening Standard

„Kdyby Arsenal prohrál, sezona by pro něj prakticky skončila. Místo toho vdechl posledním dvěma měsícům život. Zahazování šancí Arsenalu v prvním duelu vedlo k remíze, ale v Praze, kde jeho soupeř neprohrál přes rok, byl v koncovce mimořádně efektivní.“

Server BBC Sport

„Kanonýři“ dali vzpomenout na úspěšnou éru z přelomu tisíciletí. Takového obrazu Arsenalu jsme byli v této sezoně svědky jen zřídka. Připomněl pozůstatky toho nejlepšího ze starých časů.“

List The Independent

„Arsenal předvedl jeden z nejlepších výkonů v ročníku, kterým proměnil teoreticky náročný večer v pěkné venkovní vítězství. Díky tomu udržel naděje na výhru v soutěži a spolu s tím jedinou reálnou šanci na evropské poháry v příští sezoně. Je to už 25 let od doby, kdy se klub, který je nyní v Premier League devátý, naposledy nekvalifikoval do evropských pohárů.“

Server BBC Sport