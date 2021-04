Mělo to být pro ni jen týdenní odskočení si domů do Evropy. Jenže když se chtěla snowboardistka Šárka Pančochová (30) vrátit do USA, odmítli ji pustit.

„Je to měsíc, co jsem neviděla svou lásku,“ povzdechla si nad nedobrovolným odloučením od snoubenky Kaileen. Aby mohly být zase spolu, musely najít únikovou variantu. „Zavolala jsem pár kamarádům a zjistila, že můžu do Mexika. Po dvou týdnech tady už lze jet do Států,“ prozradila trojnásobná olympionička, jak si poradila.

A navíc... „Kaileen tu bude týden se mnou,“ zaradovala se na jihu Kalifornského poloostrova, kam už za ní její milá přifrčela.