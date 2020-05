Pančochová se svatbou čeká: Vezme si přítelkyni, až to půjde v Česku | iSport.cz

Tenisová legenda Martina Navrátilová a snowboardistka Šárka Pančochová jsou mezi osobnostmi veřejného života, které podpořily iniciativu Jsme fér. Ta se snaží o prosazení novely zákona o manželství, jež by v Česku umožnila svatby párů stejného pohlaví. Navrátilová už se v roce 2014 v USA vdala za bývalou Miss SSSR Julii Lemigovovou. Pančochová svou vyvolenou Američanku Kaileen Lareeovou už taky požádala o ruku, na obřad si chce ale počkat, až to půjde v její rodné zemi.

Šárka Pančochová se postavila k Vltavě a do kamery prohlásila: „Nejsem úplně zastáncem manželství, ale třeba někdy v budoucnu se mi podaří najít tu pravou partnerku a budu si ji chtít vzít.“

A přišlo to brzy. Vloni v létě si Pančochová s Američankou Kaileen Lareeovou vyjela na surfařský výlet, na kterém pak svou přítelkyni překvapila zásnubním prstenem. „Byla jsem hodně nervózní. Hlavně když jsme šly na výhled, kde jsem ji o ruku požádala,“ zavzpomínala na tu chvíli pro Sport.

Jenomže pár dní na to Pančochová oznámila, že se svatbou nakonec počká. Do chvíle, než ji bude moct uspořádat doma v Česku. V rámci aktivity Jsme fér se tak připojila k hnutí za legalizaci manželství pro stejnopohlavní páry.

„Mně přijde, že když někoho máte rád, je úplně jedno, jestli je to holka, nebo kluk. Když se něco stane nebo vznikne nějaký problém, chcete svému protějšku dát jistotu, že je tady druhý člověk, který ho podrží,“ vysvětluje Pančochová.

V kampani vystupuje i legendární tenistka Martina Navrátilová, osmnáctinásobná grandslamová vítězka, která do manželství vstoupila koncem roku 2014. V New Yorku si tehdy vzala Rusku Julii Lemigovovou, Miss SSSR 1990 a třetí na Miss Universe 1991.

„Svatbu jsme musely dělat nadvakrát. Nejdříve jsme ji měly v New Yorku, jelikož na Floridě to ještě nebylo legální. Nicméně hned za čtrnáct dní to zlegalizovali i tam, a tak jsme se mohly za dva měsíce nechat oddat i na Floridě,“ řekla Navrátilová koncem jara televizi Nova. „Jsem moc ráda, že i v Česku probíhá debata o tom, že se gayové a lesby můžou brát. A byla bych moc ráda, kdyby se moje rodná země, kterou mám tak ráda, rozhodla, že taky uzná moji lásku s Julií.“

Homosexuální páry mohou v Česku uzavírat od roku 2006 registrované partnerství. Aby se mohly mezi sebou brát, musí být schválena novela o manželství. Ta však leží v poslanecké sněmovně už téměř dva roky.

„Není žádný rozumný důvod, aby ten zákon nebyl přijat,“ tvrdí Adéla Horáková, aktivistka iniciativy Jsme fér a bývalá basketbalistka. „Není to ale vyhrané. K zákonu existuje v poslanecké sněmovně opozice a ta se dost zasazuje o to, aby neprošel.“

Schvalování zákona se zadrhlo na politických debatách. Zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková by ráda, aby rozhodnutí přijala až nová sněmovna po volbách v roce 2021. „Může se stát, že na zákon dojde řada a spadne na jednání sněmovny, uvítali bychom to,“ říká Filip Milde ze spolku Jsme fér. „Pokud by se to nestihlo, budeme pracovat na tom, aby se tím zabývala nová sněmovna.“

Aktivita má oporu v desítkách osobností i firem. Ze světa sportu za ní stojí tenisové eso Navrátilová a Pančochová, vicemistryně světa ve slopestylu, která třikrát reprezentovala na olympijských hrách. Jde jim o symbol i praktické věci, které manželství usnadňuje.

„Když jdu do lékárny vyzvednout léky pro dceru, tak kdybychom nebyly legálně oddané, museli by volat zákonité mamince, jestli mi ty léky můžou dát,“ vysvětlila Navrátilová, která se se svou Julií stará o její dvě dcery z dřívějšího vztahu.

Veřejná podpora manželství stejného pohlaví v Česku se vyvíjí. Podle výzkumu agentury CVVM jsou na tom příznivci i odpůrci homosexuálních manželství přibližně stejně, podle agentury MEDIAN jsou pro dvě třetiny Čechů. „Opravdu to nikomu neuškodí a pomůže to lidem, kteří si chtějí někoho vzít, být s ním celý život a mít jistotu,“ líčí Pančochová.

Pančochová: Za dobrou věc se musí bojovat

Se svou přítelkyní vyrazila na surfařský výlet, s prstenem jako překvapením. Snowboardistka Šárka Pančochová vloni v létě požádala Kaileen Lareeovou o ruku. Vše zdokumentovala ve svém vlogu, v němž rozzářená hlásila do světa: „Řekla ano! Budeme se brát! Příští týden!“ Za pár dní ale oznámila, že se obřad odkládá do chvíle, než budou sňatky homosexuálních párů povoleny i v Česku.

Můžete se vrátit k momentu, kdy jste Kaileen požádala o ruku? Asi pro každého je taková chvíle životní událostí, byla jste nervózní? Věděla jste hned, že to chcete zdokumentovat na kameru?

„Nervózní jsem byla hodně. Hlavně když jsme šly na výhled, kde jsem ji o ruku požádala. Celý ten den byl v tak příjemné pohodě, všechno se nějak vyvíjelo samo od sebe. Měla jsem v plánu natočit celý den, abychom měly vzpomínku. Já pořád něco točím, tak jí to nepřišlo ani divné, že na ni neustále mířím kamerou.“

Brzy poté jste ale oznámila, že sňatek odložíte, než bude v Česku schválena novela zákona povolující manželství homosexuálních párů. Můžete popsat, jak jste se pro takovou osobní oběť rozhodovala? Co na to říkala Kaileen?

„Kaileen byla pro hned od začátku. A přišlo nám to jako dobré gesto v tom smyslu, že se můžeme vzít v Americe, ale my chceme počkat a pomoct ostatním homosexuálním párům v Česku.“

Jaký vztah máte s Khaylou, dcerou vaší partnerky z minulého manželství?

„Khayla je super. Když spolu trávíme čas, tak je sranda. Na snowboardu jezdí rekreačně. Ale těším se, až ji zase vezmu na kopec si zajezdit.“

Sledujete situaci kolem novely ohledně budoucnosti párů stejného pohlaví v Česku?

„Teď jsem nějakou dobu nebyla informovaná, ale snažím se sledovat, co je nového.“

Pokud by se schvalování novely dál protahovalo, nepřišlo by vám s Kaileen líto se nevzít?

„Osobně mi nevadí počkat. Jediné, co by se mohlo trochu komplikovat, je fakt, že trávím hodně času ve Státech a imigrační by mě kvůli tomu nechtělo pustit do USA. Takže bych nemohla trávit čas s Kaileen. Ale k tomu zatím nedošlo.“

Jste jednou z tváří kampaně Jsme fér na podporu manželství párů stejného pohlaví, například spolu se slavnou tenistkou Martinou Navrátilovou. Jak moc podle vás podobné aktivity známých sportovců můžou akci pomoct?

„Myslím, že je důležité, aby se tyto informace dostaly do povědomí většiny lidí v České republice. A aby si všichni uvědomili, že jsme v jednadvacátém století a není potřeba si dělat životy těžší, než už jsou. A spíš bychom si měli víc pomáhat a usnadnit si spolužití. A za dobrou věc se musí bojovat.“

Vy jste o své homosexuální orientaci informovala veřejnost před třemi lety během světového šampionátu v Sierra Nevadě, jaké se k vám dostaly reakce?

„Nějak jsem se toho nebála, jsem šťastná taková, jaká jsem. Lidi na to reagovali, o tom žádná, je to přece jenom něco trochu jiného oproti normální populaci. Ale pokud jsem spokojená, je mi celkem jedno, jaký názor na to mají ostatní.“

Ven ze skříně: Kdo je ve sportu „out“

Michael Sam. Říká vám to jméno něco? Před šesti lety ho byla plná Amerika. Stál za telefonát i prezidentovi Barracku Obamovi. Sam se stal prvním otevřeně homosexuálním hráčem, který byl draftován do NFL. Sláva ale netrvala dlouho. Prestižní ligu amerického fotbalu si nikdy nezahrál.

Pusa Jana Veselého při draftu NBA měla svůj ohlas. Polibek Michaela Sama příteli krátce poté, co byl vybrán tehdejšími St. Louis Rams, viděl ale celý svět. Štáb televize ESPN si to už pohlídal.

„To je úplně ojedinělý moment, i historicky, v rámci vývoje Ameriky,“ líčí Adéla Horáková ze spolku Jsme fér, jenž v Česku bojuje za manželství párů stejného pohlaví.

Samův příběh byl velkým hitem. Mohutný defenzivní end se dokonce stal hrdinou dokumentárního filmu Out to Win, který mapoval dějiny tzv. „vyoutování“ (veřejného přiznání homosexuality) profesionálních sportovců. Sam je na vrcholu žebříčku jmen jako Billie Jean Kingová či Martina Navrátilová jako první sportovec, který se svou pravou identitou vyšel ven ještě před začátkem své kariéry.

Ta ale dlouho netrvala. Sam šel na draft jako nejlepší defenzivní hráč konference SEC. Kdo tohoto titulu od roku 2004 dosáhl, na draftu našel svůj klub v prvním či druhém kole. Sama Rams vzali až v sedmé rundě, a nakonec se v lize nechytil. A dodnes se spekuluje, jestli z výkonnostních důvodů, nebo proto, že maskulinní svět NFL v sobě otevřeného gaye nesnesl.

Dějiny „vyoutování“ se píšou už od konce devatenáctého století. Zatímco ve sportu znamená aut konec hřiště, v tomhle významu je to naopak nástup do hry. „Je to z angličtiny. Když jste vyšel ze skříně, byl jste out of the closet,“ vysvětluje aktivista Filip Milde.

Tenistka Martina Navrátilová si svým coming outem prošla v roce 1981. A z významných českých sportovců se k ní dodnes přidala jen snowboardistka Šárka Pančochová. Ta před třemi lety všechno řekla v rozhovoru pro web outsports.com, který byl zveřejněn uprostřed světového šampionátu v Sierra Nevadě.

„Může to inspirovat ostatní lidi, sportovce i nesportovce. Jste, kdo jste, lidi by vás neměli brát za to, jakou máte sexuální orientaci, ale za to, jaká jste osoba, jestli jste dobrý člověk, nebo ne,“ řekla tehdy Pančochová.

Obě sportovkyně se v posledních letech zapojily do iniciativy za podporu novely zákona o manželství.

„Má to jednoznačně pozitivní vliv, protože klíčová věc na cestě k rovnosti a svobodě LGBT lidí je viditelnost,“ říká Horáková. „Každý případ, kdy se někdo známý vyoutuje, pomáhá tomu, abychom se zbavili černobílého vidění LGBT lidí. Aby si pod tím lidi nepředstavovali jen ty pány s podpatky z Prague Pride průvodu. Pokud se člověk vyoutuje a zároveň se postaví za nějakou konkrétní akci, v tomto případě manželství, dává to tomu ještě větší sílu.“