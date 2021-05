Roger Federer (39) jako ambasador švýcarského turismu a s ním na telefonu slavný Robert De Niro (77)? A proč ne! Ti dva si zavolali a klábosili o možnostech dovolené v tenistově krásné rodné zemi, než dal herec lákavé nabídce drsně košem.

Zasněžené vrcholky hor, malebné vesničky, zelenající se údolí, pasoucí se krávy. Kdepak nic z toho Američana nezaujalo, přestože lepšího průvodce by snad ani nemohl mít.

„Akorát relaxuji na švýcarském venkově, podívej,“ řekl Federer do videohovoru a ukázal De Nirovi panoramata. „Jo, to je dobrý. Pro tebe. Akorát se dívám na film o Švýcarsku a nelíbí se mi to,“ odvětil znuděně dvojnásobný držitel filmového Oscara. „Cože?“ zeptala se tenisová legenda. „Vždyť tam není žádné drama. Já potřebuji zmatek a nebezpečí. Švýcarsko je tak perfektní, vy všichni jste tak úžasní. Na to ti se*ru,“ pokračoval rázně De Niro.

Marné byly snahy Federera nalákat jej na společné lyžování a další aktivity v úchvatné přírodě. „Ne, Rogere. Budu k tobě upřímný, tohle se neuskuteční. Zavolej Hanksovi,“ dodal se šibalským úsměvem.