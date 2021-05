Prachy kazí charakter? Vykládejte to N’Golu Kantému (30). Tenhle chlapík z Francie dotáhl Chelsea do finále Ligy mistrů a pak ze stadionu odjel v obležení fandů v oprýskaném Mini Cooperu...

Slavný Real Madrid si hlavně díky němu v odvetě semifinále (2:0 pro Chelsea, celkem 3:1) ani neškrtl. Kanté rozbíjel jakékoliv náznaky šancí »Bílého baletu« a sám navíc založil obě gólové akce domácích. Záložník měřící pouhých 168 centimetrů tak opět dokázal, že je mužem velkých činů. A ještě větší skromňák!

N’Golo, potomek malijských přistěhovalců, vyrůstal v nejchudší části Paříže a odmala musel kloubit fotbal s tvrdou prací. Do francouzské ligy nakoukl poprvé až v 23 letech, hned se ale stal hvězdou. Přes anglický Leicester se pak dostal až do Chelsea. „Je to pro mě sen, vždyť jsem v jednom z největších klubů v Evropě!“ radoval se Kanté v roce 2016.

Ovšem zatímco jeho parťáci už podléhali primadonským manýrům, malý špílmachr zůstal sám sebou. Při podpisu smlouvy třeba odmítl doložku, že mu část platu bude chodit tajně na účty v daňových rájích.

A ještě teď jezdí po Anglii v Mini Cooperu za necelých 600 tisíc korun, kterého si pořídil už před šesti lety! Přitom s platem přes 30 milionů kaček měsíčně si může ukázat, na jakékoliv fáro chce... „Líbí se mi a pořád jezdí dobře, tak proč bych se ho zbavoval,“ kroutí hlavou Kanté, jemuž zbytečné rozhazování nic neříká. „Já se ale rozhodně nepovažuji za nejskromnějšího člověka na světě. Já jsem prostě já, jen se snažím všechno dělat správně a naplno,“ culí se hrdina.