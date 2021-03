Český šampion do 3. předkola Ligy mistrů? Jistotou jsou City nebo Bayern

Nového šampiona FORTUNA:LIGY opět zajímá, jak dopadne probíhající ročník Ligy mistrů. Její vítěz si jako obvykle zajistí místo v základní skupině bohaté klubové soutěže i pro příští sezonu. A pokud by se do ní kvalifikoval i z domácí ligy, nastanou posuny v předkolech. Český mistr by se v takovém případě vyšvihl z druhého předkola do třetího. Komu by měl fandit a jak vypadá aktuální situace po uzavřených bitvách v osmifinále?

V Lize mistrů vykrystalizovala elitní osmička mužstev, která si dál hýčká naději, že se na konci května bude v Istanbulu mazlit s „ušatým“ pohárem. Bude to tým, který si vydupe místo v základní skupině Champions League i v domácí lize, nebo ne? To je důležitá otázka, odpověď na ni bude zajímat i vládce Česka, kde za titulem mašíruje Slavia.

Proč?

Protože tuzemský mistr dle původního rozvržení míří do druhého předkola Ligy mistrů, tudíž by v cestě do elitní společnosti v hlavní fázi musel odstranit tři protivníky. Pokud však probíhající ročník milionářské soutěže opanuje celek, který do ní postoupí přímo i z domácí ligy, posune se vítěz FORTUNA:LIGY do třetího předkola, a ubude mu tak jeden sok. Nejvíc by na tom vydělal šampion Turecka, který by poskočil přímo do Ligy mistrů.

Jak jsou na tom doma čerství čtvrtfinalisté? Prakticky jistě nutnou podmínku splní Manchester City, Bayern Mnichov a Real Madrid, tahle mužstva připraví o místo v Lize mistrů jen zázrak. Zbylých pět týmů čeká v lize docela honička. Tři z nich momentálně trůní na pozici, která je posouvá do elitní evropské soutěže, ale soupeři se jich drží.

Chelsea disponuje tříbodovým náskokem na West Ham, který však odehrál o zápas méně. Porto dělí jen bod od Bragy, Paris Saint-Germain má dokonce stejně bodů jako Lyon. Liverpool pak právě na Chelsea ztrácí pět bodů, Dortmund zaostává za Frankfurtem o dva body.

Paleta možných soupeřů vypadá zatím logicky hodně pestře. V kvalifikaci se jistě představí například skotští Rangers, švédské Malmö, norský mistr Bodö/Glimt, Kajrat Almaty z Kazachstánu, běloruský Šachtar Soligorsk, HJK Helsinky z Finska, míří do něj Young Boys Bern ze Švýcarska, řecký Olympiakos Pireus či maďarský Ferencváros Budapešť. Většina celků vytáhne do boje už od prvního předkola.

Pokud se mistrem stane Slavia, bude ve třetím předkole nasazená, v této části by se měla vyhnout Rangers, Olympiakosu či Bernu. Díky dobrým výsledkům v pohárech v posledních letech by měli červenobílí naději být nasazení i v případném čtvrtém předkole.