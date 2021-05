Citizens přes kroupy poprvé do finále Ligy mistrů. Guardiola cítil hrdost

Už jen krůček! Manchester City se přiblížil k letitému cíli. Po vítězství 2:1 na hřišti PSG zvládl i domácí odvetu semifinále Ligy mistrů, vyhrál 2:0 a mohl se radovat z dosud největšího úspěchu v této soutěži. Poprvé v klubové historii postoupil do finále. V Istanbulu si to rozdá s lepším z dvojice Chelsea – Real Madrid (hraje se ve středu od 21 hodin, první zápas 1:1).

Bitva, jež určila prvního finalistu Ligy mistrů, měla nezvyklou předehru. Ač začátek května, museli v Manchesteru pořadatelé vytáhnout hrabla. Důvodem nebyl sníh, ale krupobití, které zasypalo hrací plochu Etihad Stadium. Trávníkáři bleskově odhrnuli ledovou krustu alespoň z čar a prostoru malého pokutového území a šlo se na věc. Namísto hebkého pažitu se ale museli hráči vypořádat v prvním poločase s náročným terénem.

V úvodu se tomu lépe přizpůsobilo PSG, které soupeře zatlačilo. Dokonce bylo blízko penaltě za domnělou ruku Oleksandra Zinčenka, ale nizozemský rozhodčí Björn Kuipers po konzultaci s VAR původně nařízený pokutový kop odvolal, míč zasáhl rameno domácího obránce.

Velká šance hostů se nekonala, místo toho udeřilo na druhé straně. Po sražené střele Kevina De Bruyneho se míč dostal k Rijádu Mahrízovi, který poslal City do vedení 1:0 a přiblížil je k finále. Pro reprezentanta Alžírska šlo o druhou trefu v dvojzápase, v Paříži dával vítězný gól.

Srovnat mohl na konci 16. minuty Marquinhos, ale jeho hlavička skončila na břevně. V síti neskočila ani příležitost Ángela Di Maríi, jíž předcházela chyba brankáře Edersona. V závěru poločasu mohl Mahríz zvýšit náskok domácích, ale tentokrát z podobného prostoru, z něhož otevřel gólový účet utkání, na Keylora Navase nevyzrál.

„Opět jsme nezačali moc dobře. V prvním poločase nebyl náš výkon optimální. Ale vstřelili jsme gól a dostali se do komfortnější situace,“ uvedl semifinálový střelec Manchesteru City Mahríz.

S jeho názorem souhlasil i trenér Pep Guardiola. „Soupeř nasadil do středu pole hodně hráčů a v prvním poločase jsme se těžko vypořádávali s napadáním,“ uznal padesátiletý kouč.

Po přestávce se hráči PSG pokoušeli marně dobývat ve snaze o zvrácení osudu semifinále branku „Citizens“, kteří naopak čekali na brejkové příležitosti. A v 63. minutě z jedné takové udeřili. Phil Foden si narazil s De Bruynem, zatáhl míč po levé straně, naservíroval Mahrízovi přihrávku napříč pokutovým územím a semifinálový hrdina už neměl problém skórovat – 2:0. Tím de facto pečetil postup anglického celku. V 69. minutě navíc PSG oslabil vyloučený Di María, který šlápl za postranní čarou ostře na nohu Fernandinhovi.

„Druhý poločas už byl z naší strany lepší, mohli jsme skórovat vícekrát, než jen jednou. Hrát na protiútoky nebylo v plánu, ale museli na nás zatlačit a možná jsme se párkrát dostali hlouběji, ale v brejcích jsme dobří, což ukázal náš druhý gól. Soupeř pak ztratil nervy a začal nás okopávat, ale po červené kartě už jsme to dohráli v klidu,“ konstatoval Mahríz.

„Nechceme si tuto příležitost nechat utéct,“ prohlásil před odvetou s PSG kouč City Pep Guardiola. I on moc toužil po postupu do finále Ligy mistrů, kterou vyhrál naposledy ještě jako kouč Barcelony (2011), od té doby v rozhodující bitvě o trofej nebyl. „Citizens“ mu přání splnili a po výhrách 2:1 a 2:0 si poprvé v klubové historii zahrají ve finále milionářské soutěže. Dosud bylo jejich největším úspěchem semifinále v roce 2016, kdy vypadli s pozdějším vítězem Realem. Teď jsou o krok dál! Stali se navíc prvním anglickým týmem, který vyhrál 11 zápasů v jedné sezoně v evropských pohárových soutěžích.

„Jsem neskutečně hrdý, mé první myšlenky ovšem směřují k hráčům, kteří nenastoupili. Všichni by si totiž zasloužili hrát. Každý přispěl k postupu a nyní je čas si to užít. Musíme ale ještě nyní vyhrát ligu, pak budeme mít dva nebo tři týdny na přípravu na finále. To, že jsme do něj postoupili, dává smysl naší práci v posledních čtyřech pěti letech. Každý zápas byli tito hráči důslední, což je pozoruhodné. V takových duelech rozhodují drobnosti. Vzpomeňte: United vyhráli trofej díky podklouznutí Johna Terryho či obratu v poslední minutě proti Bayernu. Real triumfoval díky gólu z nastavení proti Atlétiku. Je to soutěž, která je tak náročná a jako by byla spojena s něčím ve hvězdách,“ pronesl Guardiola.