Přikázání Slavie: doma neinkasovat. Jak (ne)funguje pravidlo o gólu venku

Prymula, Mynář, Kvitová, Vondra, Dvořák, prominenti si našli cestu do Edenu • Pavel Mazáč (Sport)

Arséne Wenger nebo José Mourinho by Jindřichu Trpišovskému moc rádi pomohli. Taky si k tomu udělali před dvěma lety pod plachtou UEFA kongres. Jedno z hlavních témat? Význam gólu na hřišti soupeře. Zatím bez výsledku. Slávistický trenér si musí pomoct sám a používá k tomu přísnou taktiku, která ho i proti silnému Leicesteru drží ve hře o postup do osmifinále Evropské ligy. Kdy a proč pravidlo vzniklo a co je v současnosti největší problém? V zamčené části článku si připomeňte výsledky Slavie, kdy pod koučem Trpišovským v Evropě začínala doma, najdete v ní i pohled Jana Podroužka.