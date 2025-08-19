Štancl ve stopách Pastrňáka. Kat Kanaďanů z dvacítek si mezi hvězdami NHL připadá jako kluk
Na ledě v Říčanech se s českými hráči ze zámořských soutěží proháněl už loni. „Popravdě, cítím se úplně jak malej kluk. Spoustu z nich jsem sledoval odmalička, teď s nimi můžu trénovat v létě. Užívám si každou chvíli, co tady můžu být a sbírat zkušenosti,“ lebedil si Jakub Štancl, který se nejvýrazněji zapsal jako kat Kanaďanů a nejlepší střelec na letošním MS dvacítek, kde dal sedm gólů. Nyní vstupuje sám do velké hry. Chystá se na první kompletní sezonu mezi profíky. Měl by hrát AHL za Springfield, farmu St. Louis Blues.
Kde bude jeho místo, se rozhodne až v září v kempu. Ale zatím vše nasvědčuje tomu, že učiní krok k dalšímu progresu. Do zálohy týmu ze St. Louis si Jakuba Štancla vytáhli už na konci minulého ročníku. „Šlo o deset zápasů. Prvních pět jsem se trošku motal a do hry se moc nezapojil. Ale pak už jsem si zvykl na tempo a myslím, že už jsem byl pro tým i docela platný,“ svěřil se 20letý útočník pro deník Sport.
Urostlé křídlo je lákavou kombinací šikovnosti, všestrannosti a nasazení s dobrými parametry (190 cm/90 kg). Štancla popisují jako přímočarého, silového útočníka. Střelce v sobě měl vždycky, vypálit umí výborně, k tomu dovede i bránit. V sezoně 2024/25 si připsal v 58 zápasech za juniory Kelowna Rockets 57 bodů (23+34). Sbíral téměř bod na zápas, i přestože tým skončil poslední v Západní konferenci WHL a vyhrál jen 18 utkání.
„Do Vánoc jsme si vedli jakž takž, ovšem jakmile klub získal práva na pořádání příštího Memorial Cupu, vyměnili nejlepší hráče za mladší, právě aby mohli hrát v dalším ročníku Memorial Cup. Zažili jsme sérii patnácti porážek v řadě a další šílené věci. Něco takového se mi ještě nestalo, ráno se člověku v téhle atmosféře nechce úplně na zimák. Na druhou stranu to byla dobrá zkušenost, která mě zocelila,“ vracel se odchovanec pražské Slavie.