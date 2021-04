Rozhodčí ulovil Haalandův podpis na karty. Dětinské, kritizoval expert

Ke komickému momentu došlo v tunelu po zápase Ligy Mistrů, který Dortmund na půdě Manchesteru City prohrál 1:2. Kanonýr Erling Haaland byl mezi hráči proudícími do šaten požádán o podpis. To by nebylo nic zvláštního, kdyby oním „fanouškem“, který chtěl suvenýr, nebyl rumunský asistent rozhodčího. Haaland se pousmál a sudímu se podepsal. Žádost arbitra neušla televizním kamerám a experti z řad bývalých hráčů City i United ho ostře zkritizovali.