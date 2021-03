Haaland má úžasný rekord! Ronalda s Messim válcuje. Sevillu štvala oslava

Je to vůbec možné? Další špičková obrana se pokusila Erlinga Haalanda zastavit. A Sevilla, která se co do počtu inkasovaných branek aktuálně pyšní druhou nejlepší defenzivou španělské ligy, odešla z konfrontace zoufalá. Dva zápasy, čtyři góly. Norský střelec zase naděloval a hlavně on poslal Dortmund do čtvrtfinále Ligy mistrů. Ve slavné soutěži už má 20 zásahů, na které potřeboval jen 14 (ano, ČTRNÁCT) utkání. To je bilance, již se žádný jiný slavný útočník ani nepřibližuje.