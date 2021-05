Utekl zubaté s kosou a oslavil titul! Trenér Pekka Virta (52) porazil koronavirus a s kanylou v nose přebral zlatou placku pro mistra finské hokejové ligy.

Na takový happyend by si přitom na jaře nevsadil žádný doktor. Kouč Raumy ležel 48 dní ve špitálu a 27 z nich byl připojený na ventilátor na jednotce intenzivní péče! „Podle lékařů jsem šel k bráně smrti. Virus mi poškodil plíce. Téměř devět týdnů jsem neviděl své děti a ženu, protože koronaviroví pacienti jsou izolovaní,“ vyprávěl Virta poté, co to čínské svinstvo porazil.

Ani po propuštění domů mu ale nebylo hej. „Už po minutové aktivitě se děsně vyčerpám. Stačí mi jít na záchod a vyletí mi tep. Proto mám všude s sebou invalidní křeslo a kyslík,“ přiznal pro tamní list Ilta-Sanomat. I přesto se brzy vrátil na střídačku a v úterý dovedl svůj tým k titulu! Paradoxně proti TPS Turku, tedy klubu z města, kde bojoval o život!

K výhře 6:2 (v sérii 3:1) pomohl asistencí bek Lukáš Klok (25), jenž posílí nároďák na MS v Rize. Že by v kabině klukům převyprávěl příběh s klubovým koučem? „Věřím, že si s sebou přibalí vítězného ducha,“ přál si na Twitteru trenér »repre« Filip Pešán.