Klok součástí finské senzace: Hokej bez systému, rybníkáři. A první místo

Druhý zápas na Švédských hrách, podruhé pouze s bodem. „Velká škoda. Měli jsme to skvěle rozjeté, tohle by se nemělo stávat,“ ví obránce Lukáš Klok, který finské soupeře dobře zná. V tamní elitní lize působí už dva roky. S provinčním Lukko Rauma suverénně vede tabulku, mají náskok třinácti bodů. Ze 33 zápasů jich 24 vyhráli v základní hrací době. Klok barvitě popisuje klíče k úspěchu. Ty jsou dost nečekané.

Jak se vám hodnotí zápas, který jste měli výborně rozehraný, ale znovu z něho berete jen bod?

„Je to těžké, nic moc pocit. Měli jsme velkou převahu, pak jsme je ale zbytečnými vyloučeními dostali do tempa. Dali jsme jim šest přesilovek, to je prostě moc. Jednu využili a srovnali na 2:2, koledovali jsme si o tom. Zbytečná ztráta, strašná škoda.“

První třetina skončila na střely 20:4 ve váš prospěch. Nebyl jste až překvapený, jak bezzubí Finové zpočátku byli?

„My jsme je k ničemu nepustili. Byli jsme v tlaku, měli jsme šance. Oproti prvnímu zápasu jsme byli silnější na puku, více jsme si dovolili, udrželi jsme se v pásmu. Těžili jsme z toho. Škoda, že jsme neodskočili ještě víc.“

Nájezdy nakonec rozhodl Vili Saarijärvi, váš parťák z obrany Lukko Rauma. Ještě předtím srovnával na 2:2. To asi budete mít po návratu do Finska na talíři, co?

(smích) „To rozhodně. V klubu nájezdy nejezdí, takže jsem byl překvapený. Poletíme spolu, pak nás navíc čeká společná čtyřdenní karanténa, takže mi to bude předhazovat určitě často. Budu to muset vydržet. Vili je vynikající obránce, hodně ofenzivní. Minulé sezony hrál na farmě Detroitu v AHL, kde se mu moc nedařilo. U nás se ale rozehrál neskutečně. Musím vymyslet, jak mu ty góly oplatím.“

S obrovským náskokem vedete finskou nejvyšší soutěž, dlouhodobě ale Lukko mezi top kluby nepatří. Co za úspěchem stojí?

„Už loni jsme skončili druzí, což byl pro klub historický úspěch. Rauma vyhrála ligu jen jednou v historii, někdy před čtyřiceti lety. Minulé roky byl obvykle konec v předkole play off. Uplynulou sezonou jsme ale lidi namlsali. Rauma je malé město, všichni tam hokejem žijou. Tým se moc nezměnil, zůstal skoro stejný. Všichni nám říkají, že hrajeme úplně jiný styl hokeje, než všechny zbylé kluby.“

Jak tomu rozumět?

„Nemáme žádný systém. Jsme silní na puku, hrajeme jinak. Většině soupeřů to nesedí. Finská liga je neskutečně vyrovnaná, i poslední klidně může porazit prvního. To je fakt šílené.“

Není pro vás pak těžký přechod do národního týmu, kde už určitě systém je a vy ho musíte dodržovat?

„Naopak, pro mě je to lehčí. Hokej je hrozně rychlý, řídím se intuicí. V Raumě hrajeme fakt styl hokeje, jako když přijdete v zimě na rybník, vhodíte puk a prostě hrajete. A funguje to! Nenahazuju puky, když nemůžu rozehrát, otočím to a jedu zpátky. Nezbavujeme se puku, klidně to takhle uděláme čtyřikrát. V nároďáku se hraje úplně jinak, tady po mně trenéři nechtějí, ať vracím hru zpátky. Kdyby se v hokeji počítalo držení puku, jsme v Raumě jak Barcelona.“ (smích)