Úkaz Jiříček ve světle reflektorů! Nejmladší Čech jako Šmíd, zvedá tým

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Nejmladší člen juniorského výběru David Jiříček zažívá navzdory nízkému věku povedenou premiéru. Jistě, dva debakly hází i na něj černější světlo, nicméně sedmnáctiletý obránce ukazuje, že jen věk mu nominaci nezajistil. Potvrdil to i gólem při výhře 7:0 proti Rakousku, kdy se zapsal do historie.

Je vidět. A to je v jeho věku, i třeba kvůli budoucímu draftu NHL, velmi důležitá zpráva. „Je velkým talentem, kterého máme po dlouhé době mezi obránci,“ potvrdil mladíkovy kvality plzeňský manažer Tomáš Vlasák.

Zatímco v Česku už se o Jiříčkově talentu ví, na mezinárodním ledě měl teď první velkou příležitost ho ukázat.

A podařilo se to. Pomáhá tomu i na jeho věk velká postava. Měří 191 centimetrů, ale co je zásadní, dovede svoje tělo správně použít. V každém ze tří duelů srazil protivníka na zem čistým hitem, nebojí se využít zdravou agresivitu. „V extralize jsou daleko tvrdší hráči, tady je to jinak. Lze říct, že tady se protivníkům daleko více dorovnám v síle. Ale já snažím se hrát do těla v každém zápase, třeba proti Rusku to vyšlo hezky,“ prohlásil s úsměvem Jiříček, jenž byl v rozdávání hitů jeden z nejvýraznějších Čechů.

„Nechci spekulovat o tom, že by tu byl jen díky tomu, že je mu teprve sedmnáct, a tudíž díky tomu, že má velkou budoucnost. Ano, je to součástí nominace, ale daleko důležitější roli hraje jeho kvalita,“ shrnul důvody Jiříčkova výběru do týmu trenér Mlejnek. I pro něj ale musí být pozitivní zpráva, že hráč, jenž může na dvacítkách hrát ještě další dva roky, se zatím se soupeři pere tak dobře. „Splňuje přesně to, proč do týmu patří. Je to velmi týmový hráč, který i svými individuálními kvalitami ostatní pozvedává,“ dodal.

Význam hráče lze vysledovat i v jeho nasazení v klíčových momentech nebo při řešení některých situací. Na poslední minutu zápasu s Ruskem, kdy bylo třeba ubránit vedení, trenéři vybrali do obrany Karla Klikorku a, hádáte správně, nejmladšího člena sestavy. Vyplatilo se, ruští nájezdníci neuspěli. „My už spolu hrajeme od kempu ve Vyškově. Možná už se dá říct, že nějaká chemie mezi námi je,“ poznamenal Jiříček.

Aby toho nebylo málo, sedmnáctiletý student střední školy zapsal v závěrečném představení Čechů ve skupině historický úkaz. Jeho branka na 6:0, kdy si sebevědomě rozhýbal bránícího útočníka, byla po sedmnácti letech první od zadáka, který ještě spadá do mladší kategorie. Tím posledním byl Ladislav Šmíd. I díky povedenému představení na šampionátu v roce 2004 byl nakonec draftován na deváté příčce. Jiříčka čeká výběr do NHL až v další sezoně a bude si tak moci ještě vylepšit už tak dobré renomé.