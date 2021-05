Hrubec se hádal o puk s Pešánem. Z týmu mám dobrý pocit, řekl po nule

Před nasednutím do letadla směr Riga vyprovodili ruské suverény Euro Hockey Tour 4:0. Reprezentanti vyhráli v přípravě všech devět zápasů a před mistrovstvím světa se rozloučili vítězstvím v Českých hokejových hrách. Výsledek proti sborné byl nejlepší za posledních deset let. Šimon Hrubec se proměnil v živou zeď, v národním týmu vychytal svou první nulu. A sluší se říct, že velmi zaslouženou. Potřeboval k ní 34 zákroků.

„Nejtěžší byla určitě druhá třetina, kdy jsme sice dali dva góly, ale tam oni hráli hokej, jaký jsem od nich i očekával od začátku, že na nás vlítnou. Udělali to ve druhé části a bylo super, že přes jejich obrovský tlak jsme dvakrát skórovali. To bylo zlomové,“ liboval si nejlepší hráč zápasu.

Hrubec dvěma čistými konty korunoval triumf Omsku ve finále Gagarinova poháru, v reprezentaci nasadil podobný mód. I když si nebyl jistý, že tahle nula byla jeho vůbec první. „Zjistil jsem to až dodatečně. Hádali jsme se o puk s Filipem Pešánem,“ usmíval se. „Kdyby ta nula byla moje druhá, může si ho nechat. Ale je první a já tyhle puky sbírám. Musí se však sejít spousta faktorů, aby se to povedlo.“

Na konci už za stavu 4:0 sice po zásahu Jakovleva v brankovišti puk přešel čáru, Hrubec se však dostal mimo pozici a zasáhnout nemohl. Rozhodčí branku neuznali a ruský obránce dostal dvě minuty za napadení. „Chytám na hraně brankoviště a ani jsem nevěděl, jestli jsem nebyl už trochu před ním, čímž by to nebyl faul. Tam nejsem hájený. Ale bavil jsem se pak s rozhodčími na chodbě a ptal se. Řekli, že to bylo evidentní. I kdyby byl gól, moc by toho neřešil,“ povídal český gólman.

Český tým v přípravě vyhrál všechny zápasy, zvítězil devětkrát v řadě. Hrubec se připojil před Českými hrami, z mužstva má před šampionátem v Rize zatím dobrý pocit. „Nevím, koho přivezou ostatní soupeři, ale ten náš vypadá pěkně poskládaný. Rychlí, šikovní hráči, vedle nich silní hráči. Není to jednotvárné, mix všeho. Když si to sedne, a zatím to sedí, mohlo by to být dobré.“

Libuje si i pokud jde o spolupráci s obranou. „Je hlavně skvělé, že mezi námi probíhá výborná komunikace. Reagujeme na sebe, děláme, co druhý řekne, tím se hra ohromně usnadňuje. Mluvit spolu, to je základ úspěšné obrany v defenzivní zóně. A jak říkal Peter Hamerlík, mluvení je zadarmo. Jsem rád, že to zatím vycházelo. Ale už mě zajímá další zápas proti Rusku (na MS). Ten bude hodně důležitý,“ připomněl Šimon Hrubec.