Tomáš Zohorna přišel na poslední chvíli o Hynka: Brácha nemohl usnout!

Měla to být tak trochu rodinná záležitost Zohornů, ale na hokejový šampionát nakonec odletěl jen nejstarší Tomáš (33). Radim (25) je v USA a Hynek (30) zůstal v Česku. „Mrzí mě to, brácha chtěl jet, bylo mu to strašně líto,“ řekl starší sourozenec z Rigy.

Už vyřazení z týmu při posledním zúžení nominace brácha Hynek rozdýchal?

„Volal jsem si s ním, je doma s rodinou, s malým synkem. Říkal, že po tom vyřazení nemohl usnout. Je smutný, ale ví, že šanci bude mít zase za rok. Vyptával se mě, jak to tady vypadá, zajímá ho to.“

Přišlo to na poslední chvíli, o to krutější je to verdikt.

„Ano, skoro sedm týdnů se člověk snaží, dojde skoro až do konce a pak se to nepodaří...“

Zkoušel jste třeba nějak zapůsobit na trenéra?

„To ne, ani nevím, jestli je namístě se s ním o tom bavit. Stejně myslím, že bych s tím nic nezmohl.“

Říká se, že chcete s bráchou spojit i budoucnost a pokračování v Pardubicích jste podmínil tím, že tam bude i Hynek. Je to tak?

„Tak to nebylo řečeno. Řešíme to spolu, že bychom chtěli být v jednom týmu. Když by to šlo. Ale víme, že je to složité.“

Jste nejstarším hráčem reprezentace, jak si na tu roli zvykáte?

„Při nájezdech podle věku jsem šel na řadu hned po trenérech... Vedle těch dvacetiletých si člověk říká, že už nějaký věk má. Ale já se považuju za mladýho. Dokazuju si každý trénink, že na to ještě mám.“