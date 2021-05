Pastrňák s Krejčím přispěli k srovnání série s Capitals, radoval se i Nečas

Brankář Golden Knights Robin Lehner se v play off snaží namotivovat spoluhráče bláznivou sázkou • profimedia.cz

Brankář Vegas Marc-André Fleury v zápase s Minnesotou v prvním kole play off • ČTK / AP / David Becker

Brankář Vegas Marc-André Fleury v zápase s Minnesotou v prvním kole play off • Reuters

Český útočník David Pastrňák v utkání play off NHL mezi Bostonem a Washingtonem Capitals • ČTK / AP

Martin Nečas (88) si připsal asistenci při výhře Caroliny nad Nashvillem v prvním utkání play off • Reuters

David Pastrňák (88) přispěl asistencí k výhře Bostonu nad Washingtonem a srovnání série play off na 1:1 • ČTK / AP / Alex Brandon

Čeští hokejisté David Krejčí a David Pastrňák pomohli Bostonu asistencí k výhře nad Washingtonem 4:3 v prodloužení, Bruins i s přispěním českého dua srovnali stav série prvního kola play off NHL na 1:1. Bodoval také Martin Nečas z Caroliny, jehož nahrávka pomohla Hurricanes k výhře 5:2 nad Nashvillem.

Ve druhém utkání série Bostonu s Washingtonem padly čtyři branky v první třetině. Bruins v ní dvakrát vedli, ale Capitals dokázali v obou případech srovnat. Druhou branku Bostonu připravil pro Patrice Bergerona Pastrňák, jenž přihrál mezi kruhy a osamocený kapitán Bostonu zápěstím propálil Craiga Andersona.

Washington se poprvé dostal do vedení ve 48. minutě, kdy se prosadil Garnet Hathaway. Druhou výhru Capitals ale odmítl Taylor Hall, který v 58. minutě dotlačil puk do branky a poslal zápas do prodloužení. Nastavení rozhodl po devětatřiceti sekundách Brad Marchand. Kanadský útočník zakončil střelou bez přípravy akci, na jejímž začátku stál Krejčí.

Carolina, vítěz Centrální divize, porazila v úvodním zápase play off Nashville díky skvěle zvládnuté třetí třetině. Hurricanes ji vyhráli 3:0 a zlomili vývoj utkání na svou stranu. Vítěznou branku zápasu vstřelil po Nečasově nahrávce zpoza branky Švýcar Nino Niederreiter.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:32. Oshie, 16:42. Hathaway, 47:04. Hathaway Hosté: 05:05. DeBrusk, 09:21. Bergeron, 57:11. Hall, 60:39. Marchand Sestavy Domácí: C. Anderson (Copley) – Carlson (A), Orlov, J. Schultz, Dillon, Chára, Jensen – Mantha, Bäckström, Ovečkin (C) – M. Raffl, Eller, Sheary – T. Wilson, Oshie, Sprong – Hathaway, Dowd, Hagelin. Hosté: T. Rask (Swayman) – McAvoy, Grzelcyk, Carlo, Reilly, K. Miller, Clifton – Pastrňák, Bergeron (C), Marchand (A) – C. Smith, Krejčí (A), Hall – Coyle, Kuraly, N. Ritchie – Wagner, Lazar, DeBrusk. Rozhodčí Lee, Hebert – Berg, Rody Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 5333 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:41. T. Teräväinen, 24:19. J. Staal, 42:26. Niederreiter, 48:00. J. Staal, 58:13. A. Svečnikov Hosté: 12:14. F. Forsberg, 28:41. Haula Sestavy Domácí: Nedeljkovic (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Hakanpää, Bean – T. Teräväinen, Aho, Niederreiter – Nečas, Trocheck, Foegele – Fast, J. Staal (C), A. Svečnikov – B. McGinn, Lorentz, Martinook (A). Hosté: Saros (Rinne) – Ellis (A), Josi (C), A. Carrier, Ekholm (A), Benning, Harpur – Arvidsson, Johansen, F. Forsberg – Kunin, Mikael Granlund, Järnkrok – Duchene, Haula, Jeannot – Olivier, Sissons, Trenin. Rozhodčí Rank, Sutherland – Suchánek, Gibbons Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 12 000 diváků