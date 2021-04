KARLOS SHOW: Švancara vs. MMA. Fenin: Jak jsem se skoro uchlastal

Fotbal hraje v Česku prim, což ví i Karlos Vémola. Proto si pozval do svého pořadu znovu hráče, kteří se zapsali do paměti fanoušků. A ne vždy jen v dobrém. Například Martin Fenin v Karlos Show promluvil o tom, kvůli čemu vypadl před lety z okna. Dalším hostem byl Pavel Hapal, bývalý skvělý záložník, kterému ale fanoušci dlouho nedokázali odpustit neproměněnou penaltu. Třetím pozvaným byl Petr Švancara, známý pod přezdívkou Mercedes.

Veliké osobnosti českého fotbalu. Tak ohlásil Karlos Vémola hosty své další show. Jako prvního pozval na pódium známého bouřliváka Martina Fenina, který si zahrál například mistrovství světa dvacítek proti Argentině a a ve finále českou reprezentaci dokonce poslal do vedení. Z Teplic zamířil do bundesligy a při své premiéře za Frankfurt hned ohromil hattrickem. Jeho kariéra pak ale nabrala sestupnou tendenci.

Terminátor nabídl svému prvnímu hostovi nejen tradiční Vémolici od Extrifitu, ale i višňovici, která nese jeho jméno. „Já už nemůžu teď, narodil se mi prcek a slíbil jsem, že už budu zodpovědnej,“ přiznal hned talentovaný fotbalový útočník.

„Tys byl jedním z největších talentů českého fotbalu,“ začal rozhovor Vémola. „Ale hodně lidí také říká, že jsi svůj talent životními chybami promrhal. Vidíš to taky tak?“

„Píšu teď knihu, ve které to chci dát všechno do kupy. Hele, já jsem, jakej jsem. Ničeho nelituju,“ zněla nejprve strohá odpověď.

O něco později se ale Fenin o svých životních eskapádách přece jen rozpovídal. „V roce 2017 jsem zničehonic vyhořel a fotbal nechtěl vůbec vidět. Na dva roky jsem se zavřel sám do sebe a málem jsem se uchlastal,“ připomněl fotbalista. „Dopadlo to tak, že mě hospitalizovali v IKEMU s akutním zánětem slinivky, a tam jsem se probral.“

Jako druhý host nastoupil na pódium Pavel Hapal, který hrával v německé bundeslize, i ve španělské La Lize. Jako záložník se stal jednou z legend olomouckého fotbalu, hrával za Spartu a jako trenér vedl slovenskou reprezentaci i Spartu.

„Máš za sebou plno skvělých gólů, ale sparťani ti už přes dvacet let nemůžou zapomenout neproměněnou penaltu proti Barceloně,“ připomněl Vémola. „Jak tě tento moment ovlivnil?“

„Prožil jsem si s tím neskutečná muka. Procházím tím vlastně dodnes, ale naučil jsem se s tím žít. Je to fotbal, sport. Stačilo, aby brankář skočil na druhou stranu a byl to gól,“ komentoval Hapal, který tehdy tři měsíce po neúspěšné penaltě skončil ve Spartě, vrátil se do Olomouce a zažil skvělou sezonu, v níž dal čtrnáct gólů.

Pád z okna

Vémola se pak zeptal Fenina, který z momentů své kariéry by nejraději vymazal. Hapal se v tu chvíli zeptal: „To okno asi, ne?“

„Největší průšvih byl, že jsem vypadl z okna měsíc poté, co v Německu reprezentační brankář Robert Enke skočil pod vlak,“ rozpovídal Fenin. „Já jsem z okna vypadl, protože jsem žral Stilnoxy, prášky na spaní. A ten večer jsem si k tomu dal nějaké pivo. Vůbec si to nepamatuji, ale najednou jsem se probudil v nemocnici. Nevěděl jsem, co tam dělám… Z toho jsem se už vlastně nikdy nezvedl, protože na mě od té doby všichni koukali divně.“

Terminátor pak připomněl ještě jednu známou kauzu, a to když fotbalový rebel byl opilý v pořadu Tiki-taka.

„To jsem si asi mohl odpustit, no,“ uznal Fenin. „Ale na moji obranu, přišel jsem tam včas a řekl jim: Hoši jsem ožralej, jdu domů. Nechci honorář, jdu domů. Říkali, že to dám, ale ve mně to pořád dojíždělo, protože jsem chlastal ještě krátce předtím. Když začala show, tak to na mě začalo dopadat. Za to se stydím.“

Švancara: Mám tři děti a víc žen. Nejradši čtu o sobě a brečím u všech romantických filmů

Poté si Vémola pozval třetího hosta. Petra Švancaru, útočníka, který bavil fanoušky Zbrojovky Brno, pražské Slavie ale i Žižkova nebo Slovácka.

Vémola „Mercedesovi“, jak zní Švancarova přezdívka, hned vysekl pochvalu: „Když ses loučil s kariérou, v Brně na stadionu bylo pětatřicet tisíc lidí. Já jsem si přitom říkal, jakej jsem frajer, že jsem vyprodal O2 arenu.“

Později se ale začali Vémola se Švancarou v žertu i trochu dohadovat. „Slyšel jsem, že nemáš náš sport moc rád? Že tam je moc násilí…“ zajímal se bojovník.

„Víš co, já se neperu. Vůbec. Nikdy jsem se nepral,“ vysvětlil Švancara. „Mně to připadá hrozný, dát někomu do držky a ještě za to brát peníze.“

„Mně zas přijde hrozný, žes bral peníze za to, když jsi seděl dva roky na střídačce,“ smečoval Vémola.

Později byla řeč i o brněnském hantecu, ve kterém Švancara ohlásil Vémolův nástup do zápasu: „Zdarec sajtno, na plac hrne betelné kořeň…“

