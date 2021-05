Patří ke světové špičce ve svém milovaném sportu, ale nezapomínají ani na vzdělání. České biatlonové reprezentantky Markéta Davidová (24), Jessica Jislová (26), Eva Puskarčíková (30) a Lucie Charvátová (28) se můžou všechny pochlubit vysokoškolskými tituly.

Poslední do party je inženýrka Davidová, která se přidala k parťačce Charvátové . To Puskarčíková a Jislová se chlubí titulem magistra. Je až k neuvěření, že všechny tyto reprezentantky dokážou skloubit náročnou kariéru profesionálního sportovce s úspěšným studiem.

Začátkem května se všechny vrhly do ostré přípravy na novou sezonu a pochlubily se i společnou fotografií, ke které přidaly poselství. „Vzdělání na prvním místě,“ připsaly k výčtu všech svých akademických titulů. Na ty sportovní přijde řada zase během biatlonové sezony.

A že je vzdělání opravdu důležité dokazuje opět úřadující mistryně světa Davidová, která se po jedněch úspěšných státnicích vrhá do další diplomové práce. „Dala jsem si týden oraz a teď v Novém Městě asi začnu trochu intenzivněji řešit druhou diplomku. Chci se tomu věnovat průběžně, když na to mám čas, a ne to pak honit na poslední chvíli,“ svěřila se sličná blondýna pro biatlon.cz.