I když sezona dávno skončila, nejlepší česká biatlonistka současnosti Markéta Davidová (24) si střihla doběh do další zlaté cílové rovinky. Na České zemědělské univerzitě obhájila diplomku, složila závěrečnou zkoušku a rozesmátá v úžasných letních šatičkách se pochlubila: „Jsem Ing. Makula.“

Našprtaná byla dostatečně, dobré hodnocení si ale pro jistotu posichrovala vypečeným trikem, když zkoušející obdarovala rájem do pusy. „Dnešní plán nacpat komisi vyšel,“ radovala se blondýnka, která už letos jeden životní titul získala na mistrovství světa v Pokljuce.

„Další čistá položka. Gratulujeme, Ing. Makulo,“ přistálo k Davidové blahopřání z Českého olympijského týmu. Zdaleka ne jediné. Však je za titulem spousta práce a hlavně nervů. „Je to jiný stres než při závodě, možná i větší. Třeba při obhajobě bakalářské práce jsem se dost zakoktávala,“ vyprávěla před dvěma lety pro web biatlon.cz.

O svém životě má Markéta jasno! Není vyloučeno, že po další sezoně hodí flintu do žita. „Byla bych moc ráda, kdybych mohla po skončení biatlonové kariéry plynule přejít do nějaké normální práce. Nechci, aby mi zbyl jen biatlon. Čímž neříkám, že bych se k němu nikdy nemohla vrátit, třeba k dětem. Mám mladší sestry, tak mě to možná chytne spolu s nimi,“ uzavřela.