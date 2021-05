Kdo je lotyšský hrdina: přísný kouč je magnet na úspěchy, hlásil se v Kremlu

Riga byla v noci na sobotu ve varu. A s ní i celá dvoumilionová země, napěchovaná sportovními fanatiky. Svěřenci charismatického kouče využili nesehranost narychlo poskládaného zámořského výběru, uštědřili mu tvrdou facku výhrou 2:0 a zahájili oslavy, které byly i přes přísná epidemická opatření v dějišti turnaje bujaré.

Kdo je ten kouzelník Hartley, který před pár týdny vyvolal obrovskou euforii i v sibiřském Omsku, s nímž dobyl Gagarinův pohár?

Lotyšsko proti Kanadě (před MS v Rize) MS A tým 0:12 U20 0:2 U18 0:5 ZOH A tým 0:2

Trofeje, ty on umí. Všude po světě. S Coloradem před dvaceti roky uzmul Stanley Cup po nervydrásající bitvě s Devils. Ano, to byl ten slavný střet, kdy se svatého grálu dočkal i Ray Bourque a jeho příběh o poslední cestě za snem sledoval celý hokejový svět. Na straně vítězů byli i Milan Hejduk s Martinem Škoulou. Oba Češi už další pohár nepřidali, stejně tak jejich bývalý kouč. Do pracek si ovšem vzal slabou Atlantu, s níž vůbec poprvé a jako jediný trenér prošel do play off. A za práci u Calgary Flames získal v roce 2015 Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL.

To už měl za sebou úspěšnou zastávku ve Švýcarsku, kde tři roky předtím dotáhl Curych k triumfu v NLA. Zámoří Hartleyho respektuje a Evropa jeho způsoby zbožňuje. Když byl chvíli na trhu volný, sáhl po něm Omsk, jenž na úspěch v KHL a vůbec v ruské lize čekal téměř dvě dekády a už nevěděl, koho najmout. Až Hartley dovedl Avangard do cíle.

Co je jeho tajemství? Tak trochu klamání tělem. Navenek vždy usměvavý hokejový fajnšmekr je známý přísností a vynucováním disciplíny. Pro někoho využívá až diktátorské metody. Je pes na přípravu, na kondici hráčů. Neodpustí nic. Zlomená noha u něj není zranění. Však také po fyzické stránce na tom byl Omsk nejlépe ze všech týmů KHL. Hartleyho svěřenci vydrželi až do konce, kdy srazili k zemi mocný moskevský CSKA.

I proto, že uvěřili svému bossovi. Šli za ním. Nebylo jiné cesty pro tým, který co do kvality kádru neměl šanci konkurovat Petrohradu či CSKA. „Bylo to jako porazit New York Yankees v 70. letech ve Světové sérii nebo tehdejší Montreal Canadiens,“ užíval si Hartley. Už ne tak pohled na své dobité svěřence v kabině.

Rodák z ontarijského Hawkesbury tehdy na vlastní oči viděl, co způsobila jeho doktrína. „Když jsem viděl všechny ty modřiny a zlomené ruce, prsty... Ti hoši blokovali třicet až čtyřicet střel za zápas. Naprosto úžasné,“ líčil v rozhovoru pro server TMW.

Zásadní věc. Hartley je přísný i vůči sobě. Jde příkladem. Odříkání a disciplína. Nepije alkohol a na první pohled vypadá skvěle. Po ligovém triumfu si z Gagarinova poháru usrknul dva loky šampaňského. To bylo všechno. A pak do poháru naskládal lahve coca-coly. Bez cukru.

Den poté s trenérskými kolegy zosnoval plán vyrazit před Kreml a zvěčnit se na památku s Gagarinovou trofejí. „Od dětství jsem snil, že to místo jednou navštívím,“ vyprávěl. Tak vyrazili. Na místě je obklopila armáda.

„Jasně, nebyli jsme ohlášeni. Ani jsme nestihli zaparkovat a už nás obklíčily tři policejní tanky,“ popisoval. „Ale jakmile jsem vystoupil z vozu, někteří policisté mě poznali. A když jsme vytáhli Gagarinův pohár, otevřely se dveře Kremlu. Podle mě, kdyby byl Vladimir Putin uvnitř, šli bychom s ním na oběd,“ rozesmál se Hartley.

2 Bob Hartley je druhým koučem historie, který získal Stanley Cup i Gagarinův pohár. Před ním to dokázal pouze Mike Keenan. Oba shodně vyhráli i AHL.

Poté, co dobyl sibiřská srdce, leží mu u nohou vděční Lotyši. Co přijde dál? Smlouva s Avangardem trvá ještě celý rok, přitom se proslýchá, že by mohl být v objektu zájmu newyorských Rangers. Ostatně, nového šéfa klubu Chrise Druryho měl pod sebou v Coloradu. „Blížím se konci kariéry, cítím to. Kdy přijde? Nevím, ale moc času mi nezbývá, to je jisté. Co se NHL týká, sám nic nehledám, nikdy jsem nebyl oportunistou. Už tak se považuju za privilegovanou osobu, narodil jsem se pod šťastnou hvězdou.“

Teď mu naplno svítí pod lotyšským nebem.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Německo 2 2 0 0 0 14:5 6 2. Kazachstán 2 0 2 0 0 5:3 4 3. Lotyšsko 2 1 0 1 0 4:3 4 4. Finsko 2 1 0 1 0 3:3 4 5. USA 2 1 0 0 1 6:3 3 6. Norsko 2 1 0 0 1 5:6 3 7. Kanada 2 0 0 0 2 1:7 0 8. Itálie 2 0 0 0 2 5:13 0

