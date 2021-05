Trončinský (†32) měl talent pro NHL. Ale taky válčil se svými démony

Plánoval další kariéru ve Velké Británii, kde v roce 2020 získal titul. Jenže do Sheffieldu se obránce Marek Trončinský už nevrátí, o víkendu zemřel . Jakmile začal zápas, uměl bavit. Sbíral body, vymýšlel divoká řešení, na která by si nikdo jiný netroufl. Talent pro NHL? Klidně. Jen se nikdy nedostal na svoje maximum. Zábavu měl rád i mimo led, navíc dlouho řešil složitou finanční situaci.

Hokejovým éterem se začala šířit v noci ze soboty na neděli tragická zpráva: Marek Trončinský zemřel. Odešla jedna z nejvýraznějších postav extraligové scény, hráč, který měl svým talentem klidně na nejlepší soutěže na světě. Jeho hokej byl o emocích, zábavě. Vždycky si ho chtěl hlavně užít, nenudit. Vlastně byl i stejný mimo led, všechno na plné pecky.

„Je to strašně smutný den, hokejový svět přišel o velmi dobrého chlapa, ať odpočívá v pokoji,“ pronesl Aaron Fox, trenér anglického Sheffieldu, kde Trončinský nastupoval v sezoně 2019/2020 a podle informací z jeho agentury se měl teď do klubu znovu vrátit. Podepsal v Anglii smlouvu na další ročník. „Byl jsem tou zprávou úplně zdrcen, když jsem se to v noci na neděli dozvěděl. Moje myšlenky a modlitby teď míří k jeho rodině a kamarádům,“ dodal Fox. Příčina smrti u bývalého beka zatím není oficiálně známá. Zdroje deníku Sport mluví o nešťastné náhodě. Podle webu CNN Prima News v jeho smrti sehrály roli drogy.

„Je to strašná zpráva, šok. Nevím, co se stalo, ale je mi hrozně líto jeho rodiny,“ řekl deníku Sport bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik. Právě pod ním začal hrát Trončinský v národním týmu. „Byl to tvořivý hráč s výbornou střelou. Bohužel někteří hráči svůj talent prodrbou. Kdyby Marek udržel životosprávu, co se týká například jídelního lístku a měl lepší kondici? Byl stabilním členem nároďáku i teď. Hokejovou hlavu nekoupíš, Marek byl strašně chytrý hráč, jen v sobě neměl tu potřebnou morálku,“ vypočítával Hadamczik.

Ano, na tohle Trončinský v kariéře hodně narážel. „Pivo si dám rád, to se asi ví. Nebudu říkat, že jsem na něj nikdy nešel. Ale myslím, že je to pořád v nějakých mezích. Když je volno, tak s klukama zajdete,“ vykládal bývalý obránce ve svém posledním velkém rozhovoru pro deník Sport. Konal se na jaře 2019 v obchodním domě v Ústí nad Labem. Když pak dostal otázku, kde by chtěl být za pět let, usmál se. „Tady,“ odpověděl. „Chtěl bych mít za sebou nějaký úspěch doma a ještě nějaké zahraniční angažmá. Ale zase tady budeme dělat další rozhovor. To by šlo, ne?“ culil se. K tomu už bohužel nedojde.

„Podle mě Marek měl hrát NHL. Jenže tam je to kdyby. Někdy máte v hlavě démona, který vás řídí. Kolikrát nám slíbil, že všechno bude v pohodě, ale nakonec se to zvrtlo,“ vzpomíná kouč Miloš Holaň na éru, kdy ho vedl v Pardubicích. Tam se Trončinského talent zableskl naposledy na domácí scéně, v sezoně 2017/2018 se stal nejproduktivnějším bekem extraligy, posbíral 37 bodů. Na stejnou metu se dostal už v roce 2012 v Liberci (28 bodů), uměl na ledě velké věci, třeba gól s hokejkou mezi nohama z brejku. Velký kousek předvedl v Lize mistrů Bernu, když ještě hrál v roce 2014 za Třinec. U levého mantinelu vystihl nahrávku, odmítl obránce, před brankářem strčil hůl za levou nohu a předvedl to samé, co v NHL při nájezdu Marek Malík nebo pak Tomáš Hertl.

„Před sezonou 2017/208 mi řekl: ´Trenére, jdu do toho´. A vím, že i jeho spoluhráči říkali, že ho takhle v létě nikdy neviděli trénovat. Je hrozná škoda, že odcházejí takhle mladí lidi, je to tragédie,“ odmlčel se na chvíli Holaň. Hokejový život Marka Trončinského se poslední roky točil hlavně kolem boje, jak uhradit své vysoké finanční závazky. „Měl talent od Boha a ať se postavil k jakémukoliv sportu, šel mu... Ale ten jeho démon ho ničil. Několikrát jsme spolu seděli i mimo kabinu, doporučoval jsem mu léčení z gamblerství a dalších věcí. Ale v nestřežený moment zase uletěl, bylo to silnější než on,“ vzpomněl si ještě Holaň.

Traduje se třeba i historka, že ho trenéři v jednom klubu kontrolovali, zda je opravdu doma. Zavolali mu, aby se ohlásil. Splnil. Pak na něj hned zvonili, jestli je opravdu doma. „Marek byl výborný kluk, kterého jste museli mít rádi, určitě nebyl zlý. Jen jako hokejista nikdy nešetřil svoje tělo. Neměl životosprávu, proto pak procházel klub za klubem, nebylo to kvůli výkonnosti. Máme málo tak tvořivých beků, jako byl Marek,“ dodal ještě Hadamczik.

České kluby, kde působil, vyvěsily v neděli na svůj web kondolence s fotografií. Sheffield vytáhl staré fotky, jak Marek Trončinský jásá po titulu v roce 2020. Pro jeho bezprostřednost ho fanoušci měli rádi, na ledě bavil sebe i tribuny. „Nejsem anděl, to říkám na rovinu. Ale na druhou stranu, dost věcí, co se o mně říká, je nafouknutých. Je jednoduché říct, že zase v něčem létá Trončinský,“ mluvil o svém životním stylu naposledy. Na pravou míru už nic neuvede.