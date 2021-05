Trončinský (†32) byl srdce kabiny, zní z Británie. Po Rumunsku se těšil zpět

Ben O'Connor měl za sebou zrovna náročnou šichtu se Slovenskem. Frustrující zápas, ve kterém Britové sahali po bodu, ale podlehli 1:2. Víc než na souboj s našimi východními sousedy ale myslel na něco úplně jiného. Ráno se spolu se zbytkem hokejového světa dozvěděl zdrcující zprávu, že jen ve 32 letech vyhasl život českého obránce Marka Trončinského, se kterým anglický bek strávil úspěšnou sezonu 2019/20 v Sheffieldu.

„Není to zpráva, kterou chcete slyšet. Byl to dobrý kamarád, spoluhráč,“ začal O'Connor dojemnou vzpomínku na pozápasové tiskové konferenci. „Nečekali jsme to. Byl srdcem naší kabiny, vždycky byl tak veselý, pořád se usmíval.“

32letý bek při slovech o tragicky zesnulém parťákovi ztěžka zadržoval emoce. „Myslíme na jeho rodinu a malou dceru. Marka všichni milovali. Potkali jste ho jednou a hned jste si ho zapamatovali. Vím, že to zní jako klišé, ale byl to skvělý člověk. Bude nám chybět, hráčům, trenérům, i fanouškům. Jeho hra byla vždycky zábavná, s 'Tronem' jste nezažili jediný nudný moment. Bude v historii Sheffieldu zapsaný jako hráč, na kterého nikdy nezapomeneme,“ poklonil se O'Connor.

„Byla radost mít Marka u nás,“ vzpomněl na klubovém webu trenér Aaron Fox. „Byl to člověk se skvělým charakterem, pořád se usmíval a vtipkoval se spoluhráči. Z hokejového hlediska zvládal vše, byl to velký bek, který skvěle bruslil a uměl odehrát všechny situace,“ popsal ho.

Oblíbený český bouřlivák posílil Sheffield v minulé sezoně, ve 43 zápasech nasbíral 42 bodů (12+30). Do Anglie se měl vrátit, s trenérem Foxem měl dokonce sázku, že zhubne a do dalšího ročníku v Anglii nastoupí v nejlepší možné formě. „Vím, že přes léto makal, aby byl dobře připravený. Pořád mi posílal, jak je na tom, to jsem moc rád viděl,“ řekl Fox v prosinci pro server TheStar, který o Steelers i českém obránci pravidelně informoval.

Trončinský by začal v Anglii i sezonu 2020/21, pandemie koronaviru ale anglickou EIHL úplně odpískala. Poslední ročník tak strávil v rumunském Gyergyói HK, se kterým hrál tamní soutěž i mezinárodní Erste Ligu. „První věc, která mě napadla, když jsem ho viděl? Že je nějaký pohublý, v obličeji a vlastně všude. Vypadal dobře a zdálo se, že se mu tam daří. Taky nás porazili 10:3,“ řekl o Trončinském Davey Phillips, který si s ním zahrál za Sheffield a během pauzy britské ligy proti němu naskočil za maďarský Dunaújvárosi Acélbikák.

Sezona v Rumunsku ale pro českého beka prý nebyla zrovna růžová. „Bylo to šílené místo. Hala, kde se hrály zápasy, nevypadala kdoví jak. Marek navíc bydlel v hotelu hned vedle kluziště. Absolutně se na tom místě nedalo nic dělat. Chvíli jsme se spolu bavili a říkal, jak se hrozně těší do Sheffieldu,“ dodal Phillips.

Od nové sezony měl Marek Trončinský opět brázdit britská kluziště v oranžovém dresu Steelers. Oblíbenec, kterému britští fanoušci přezdívali Tron, už bohužel další zápasy nepřidá.