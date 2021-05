Byl stálicí a v národním týmu hrál na velkých turnajích pod šesti různými trenéry. Reprezentační legenda David Výborný (46) je proto jedním z nejpovolanějších, který může zhodnotit kritizovaného kouče Filipa Pešána.

Současný trenér to schytává, že na lavičce neprojevuje emoce. „Nevím, co má za lubem, stojí tam, je to asi jeho styl. Tolik ho neznám, bavil jsem se s ním dvakrát v životě. Určitě bych ho nekritizoval, ale já bych se choval jinak. Pokud ale udělá medaili, budou ho všichni plácat po zádech, že to dělal dobře,“ řekl Výborný Blesku.

„Netuším, jak se Pešán chová v kabině, tam může být normální a pohodový kluk. Spoustě lidem zase nevonělo, když tam stál nějaký bouřlivák a začal řvát, že se z toho deset lidí po*ralo. Bavme se o tom, jestli přejdeme čtvrtfinále a ne, jestli se trenér usmívá, nebo je kyselej,“ nabádá Výborný, který zavzpomínal, jací byli trenéři nároďáku v době, kdy sám reprezentoval:

Luděk Bukač (†83)

„Zápasy i turnaj prožíval v klidu. Choval se spíš jako profesor, emoce také nedával znát.“

„»Hlína« byl bouřlivák a prožíval to jako hráč. Říkal vše tak, jak si myslel.“

Josef Augusta (†70)

„Byl podobný Ivanovi, pod nímž se učil. Také s ním byla velká sranda.“

„Byl trochu jiný, odkojený Kanadou. Emoce příliš najevo nedával, ale dokázal povzbudit. Pešánovi je podobný.“

„»Růža« byl s odpuštěním blázen, který tím žil a dokázal zjebat i svoje trenéry.“

„Lojza byl zase svůj a hodně o tom přemýšlel. Chtěl dokázat to, co trenéři před ním, byl dost zarputilý.“