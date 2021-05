Manželka trenéra Pešána Lucie: Miláčku, usměj se (aspoň) po gólu!

Trpí s ním, mrzí ji, že se stal snadným terčem kritiky. Lucie Hrstková Pešánová (39), bývalá elitní lyžařka, přiznává, že emoce jejího manžela Filipa Pešána (43) většinou na dálku nerozšifruje ani ona! Co všechno na trenéra hokejového nároďáku prozradila?

Doma šéfuju já Lucie s Filipem vychovávají syna Patrika (9) a dcerku Elenu (6): „A doma šéfuju já,“ směje se sympatická blondýnka. „Filip mi říká, že v kabině ho všichni poslouchají jak hodinky. Pak ale přijde domů, dvě malé děti a já, prý neví, jak na nás a jakou taktiku zvolit,“ vtipkuje Lucie. Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán s manželkou Lucií • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Filipe, usměj se po gólu Pešán se stal terčem kritiky veřejnosti i odborníků za to, že má jaksi laxní styl koučinku během zápasu. Jeho »poker face« mnoha lidem leze na nervy, ale co naplat, to je jeho styl! „Poslouchala jsem v televizi pana Antoše, přijde mi, že má k tomu docela rozumný postoj. Hezky řekl, že ty emoce by tam asi být měly, ale že každý trenér je nějaký a je to jeho volba, jak to prožívá,“ vysvětlovala Lucie a dodala: „Filip vždycky své emoce spíš skrýval, zato já jsem pravý opak. Mám v sobě asi i ty jeho emoce. Každopádně jsem mu psala, že aspoň po tom vítězném gólu s Běloruskem se mohl usmát.“ (smích) Kouč Filip Pešán na české lavičce v zápase s Běloruskem • Foto Profimedia.cz

Stále zůstává v roli Při pohledu na kamennou Pešánovu tvář byste jen těžko odhadovali, co se kouči zrovna honí hlavou. „Já hned poznám, jak mu je, když si píšeme nebo voláme. Kdybych ho viděla jenom v té televizi, také bych asi někdy nedokázala odhadnout, co si zrovna prožívá,“ přiznává jeho manželka. „Víte, on stále zůstává v roli trenéra. Když cítí, že to je špatně a zápas byl nepovedený, což si naposledy po Bělorusku myslel, tak pak nemá důvod k radosti, ani když se vyhraje.“ Filip Pešán se od nové sezony skutečně ujme české reprezentace • Foto Barbora Reichová (Sport)

S hráči dokáže mluvit! Nesnáší výmluvy, umí vzít zodpovědnost na sebe. „To mu vadilo i na jiných trenérech – mluvili půl hodiny a nic neřekli. On hlavně s hráči dokáže dobře mluvit, jdou za ním,“ je si jista Pešánová. „Já slyšela telefonáty, když si s klukama volal ještě před mistrovstvím, a vím, že to mají hodně založené na přátelství. Věří mu. Ale znáte to – můžou mu věřit, jak chtějí, a nakonec padne nějaký nešťastný gól, a stejně prohrajete. Já ale pořád věřím, že to kluci nakopnou a bude to dobrý!“ Lukáš Klok s Filipem Pešánem míří na dopolední trénink českých hokejistů při jejich volnějším úterním prorgamu... • Foto Český hokej/Jan Beneš