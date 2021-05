Neskutečná proměna Čechů při obratu se Švédy: Co se dělo v kabině? Nakopl je ceres!

Úvodní dvě třetiny velká je ceres snaha, leč marná. Do třetí části proti Švédům ale vyjelo úplně jiné mužstvo, nepříznivý stav 0:2 otočilo na 4:2, a čeští hokejisté tak mají postup do čtvrtfinále MS před sobotním mačem s Velkou Británií (11:15, ČT sport) stále ve svých rukách. Jak se tým v kabině nakopl?

Národní tým v prvních dvou třetinách a v poslední dvacetiminutovce? Nebe a dudy. Najednou spousta šancí, výborné přesilovky, pohyb, sebevědomí a góly. Jako by v šatně někdo mávl kouzelným proutkem. „V takových situacích to není lehké. Nesmíte přestat věřit v to, co umíte. Důležité bylo zachovat chladnou hlavu a soustředit se na to, co můžeme zlepšit. Na ledě jsme si za tím šli,“ přiblížil útočník Jakub Vrána, co se dělo před poslední částí za zavřenými dveřmi.

Největší bouřka ale přišla už po úvodní třetině, v níž svěřenci Filipa Pešána dostali dva góly a reálná šance na čtvrtfinále byla v té době na míle vzdálená. „Věděli jsme, že to takhle nejde, proto už po první třetině jsme si dali trochu ceres, ale nic strašného. Spíš jsme se povzbudili a věděli, že musíme začít být daleko aktivnější i agresivnější, víc střílet. V kabině bylo víc podpory než kárání,“ líčil forvard Jiří Sekáč, který sám neproměnil obrovskou šanci.

A kdo si v té chvíli vzal v kabině slovo? Kouč Pešán, nebo snad kapitán Kovář? „V týmu panuje vyrovnaná atmosféra. Kdo má chuť vzít si slovo a něco dodat, tak to týmu předá. Je nás tam dost starších kluků, kteří již něco zažili, a ti si to berou na starost nejčastěji,“ přiznal Sekáč.

On patří mezi ně. „Také jsem měl menší proslov. Řekl jsem, že takhle to dál nejde, jsme na mistrovství světa a nemůžeme čekat, že to za nás udělá někdo jiný,“ usmíval se. „Hlasy byly trochu zvýšené, ale v takové situaci je potřeba tým nabudit. Nikdo na nikoho nic neházel, nenadávali jsme si, nic, spíš jsme si řekli, co musíme zlepšit. A pak to udělali,“ popsal Sekáč vítězné nabuzení.