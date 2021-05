Petr Čech ukázal bohaté znalosti o britském hokeji. Na MS má spoluhráče

V den zápasu Čechů proti Velké Británii bude Petr Čech zrovna v Portu, kde večer hraje Chelsea finále Ligy mistrů proti Manchesteru City. Jinak sleduje všechny zápasy českého týmu na šampionátu, zajímají ho i Britové. Do ostrovního hokeje je zasvěcen jako málokdo, pro iSport Premium se o něm obšírně rozpovídal. Z původně čtvrthodinky bylo dvakrát tolik.

V sobotu hraje Chelsea finále Ligu mistrů. Podíváte se dopoledne i na zápas Česka s Velkou Británií?

„Doufám, že ho uvidím, protože mě to samozřejmě bude zajímat. Hrajeme v sobotu ráno, uvidíme, jaký bude můj program v rámci finále. Rád bych to viděl, nebo aspoň část. Dívám se na všechny zápasy českého týmu. A sleduju i Brity, tím spíš, že mám v jejich týmu spoluhráče z Guildfordu Bena Daviese. Chytil jsem poslední třetinu zápasu s Běloruskem, zrovna dal gól.“

Britové se během turnaje osmělovali, po výhře nad Běloruskem dokonce přeskočili český tým. Překvapili vás?

„Měli velice složitou přípravu. Elite League rozhodla, že se kvůli pandemii hrát nebude. Bylo tam příliš mnoho otazníků, působí v ní hráči a trenéři ze zámoří i Skandinávie, logisticky by to asi bylo strašně náročné. Uměle se vytvořily čtyři kluby, které poslední dva měsíce hrály mezi sebou, aby všichni hráči, kteří pojedou na mistrovství světa, stihli aspoň třicet zápasů. Někteří působili v zahraničí, všechno se dávalo dohromady, takže asi i proto nebyli Britové na začátku turnaje úplně rozehraní. Zlepšovali se každým zápasem, nemají co ztratit. Tím, že se jim výsledkově daří a že překvapili, získali sebedůvěru a hrozně si to užívají.“

Zůstali však bez trenéra Russella, po sezoně v Německu si přál zůstat rodinou. Tým vedou asistenti.

„Řídí to na dálku. Ale to je jedna z věcí způsobená pandemií. Zasáhla každého. Hráči jsou v bublinách, to taky pro pohodu není úplně ideální. Je to zásah do normálního běhu, každý se s tím vyrovnává jinak. Záleží, jak to kdo zvládá, že je zavřený na jednom pokoji a kromě svého týmu nemá žádnou interakci, nemůže chodit ven. Někdo tomu nepřikládá váhu, ale myslím, že to hraje velkou roli, protože každý to vnímá a cítí jinak.“

Vítězství nad Bělorusy bylo pro Británii na takové úrovni první od roku 1962. Co to pro ně znamená?

„Je to samozřejmě vynikající výsledek. Potvrzení, že se liga v Británii každoročně zlepšuje. Viděli jsme to i v zápasech hokejové Champions League, kde se dařilo Cardiffu. Nebo v tom, že Sheffield přišel ještě před pandemií