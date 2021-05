Co ukázali Češi: Kovář se rozhicoval, jednoruký Vrána i chybějící finále

Byl to pořádný nervák, ale pro české hokejisty se šťastným koncem! Mužstvo trenéra Filipa Pešána nasázelo čtyři góly ve třetí třetině a vítězstvím 4:2 nad Švédskem si výrazně vylepšilo pozici ve skupině. Vítězný gól vstřelil Lukáš Klok, triumf do prázdné brány pečetil Jakub Flek. Kteří hráči zaslouží pochvalu? A kdo by naopak ještě mohl přidat?