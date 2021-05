Pešánův velký večer: Nejdřív rodeo v kabině a pak... Hodinky od Vrány i úsměvy!

Není divu, že mu nebylo do smíchu. Z výkonů jeho svěřenců bolely oči a kouč Filip Pešán (43) na české střídačce po třech úvodních duelech na mistrovství světa vypadal, jakoby mu uletěly včely. No stačila jedna povedená třetina proti Švédsku a morous na střídačce se přece jen zazubil. Šance na čtvrtfinále žije!

Fanoušci z něho byli nesví. Jakmile na Pešána švenkla kamera, upoutal jeho nepřítomný pohled. „Má ten Pešán vůbec nějaké emoce? Stojí tam jako uraženej a s nikým nemluví. Proč je nehecuje?“ pálil do trenéra na twitteru trojnásobný vítěz Stanley Cupu a respektovaný glosátor Jiří Hrdina.

U jiných našel zastání. „Určitě bych ho za to nekritizoval, ale já bych se choval jinak. Pokud ale udělá medaili, budou ho všichni plácat po zádech, že to dělal dobře,“ řekl Blesku dlouholetý kapitán nároďáku David Výborný .

Radost, úleva, oddechli si experti ve studiu. Co radí Sýkora pro zbytek turnaje?

Teď? Cesta k medaili je opravdu blíž než před několika hodinami. Čtvrteční snový obrat nad Švédy ve třetí třetině výrazně zvýšil naděje na postup do play off. Výkon to byl nakonec tak senzační, že i zarputilý Filip povolil a na jeho tváři se několikrát vyklubal úsměv. Konečně!

V kabině muselo být před závěrečnou dvacetiminutovkou pořádně živo. Pešán ukázal svoje mistrovství. Však mu také po utkání věnoval cenu pro nejlepšího hráče – luxusní hodinky – kanonýr Jakub Vrána . „Tohle pro tebe, kouči“ jakoby říkala opora Detroitu. Trenér pookřál. Kritikům zavřel pusu!

Že má na obdivuhodném comebacku velký podíl přiznal i střelec rozdílového gólu Lukáš Klok. V Kabině to před závěrečnou periodou muselo být pořádné rodeo: „Já myslím, že každý to prožívá ten zápas, že pan Pešán to nedává najevo na střídačce, ale kdybyste ho viděli v kabině, tak byste se hodně divili,“ řekl obránce. „Je profesionál a drží emoce na uzdě před kamerou, ale potom je, řekl bych, celkem horkokrevný,“ dodal.