Už skoro dva týdny trčí čeští reprezentanti na jednom místě – v hotelu. To se ale před klíčovou bitvou se Švédy změnilo. Výlet k moři a pořádná večeře se ukázaly jako dokonalý recept na úspěch.

„Dny se od sebe moc neliší, nemůžete se nijak odreagovat. To mi úplně nesedí,“ přiznal generální manažer nároďáku Petr Nedvěd (49) pro Sport, že se po mizerném vstupu hokejistů do šampionátu v takové bublině nežilo zrovna snadno. „Když se vám nedaří, hotelový pokoj se zmenšuje. Je čím dál menší a každým dalším dnem získáváte pocit, že na vás zdi začínají padat,“ povídal.

A tak, když dostalo konečně zelenou, zvolilo vedení reprezentace výlet z bubliny na večeři jako dokonalou formu přípravy na zápas o všechno.

„Myslím si, že všichni uvítali, že jsme mohli vypadnout z hotelu. Bylo to fajn, i když počasí nebylo nejlepší. To, co to mělo splnit, to splnilo a já byl rád, že jsme změnili prostředí. Byla to hezká, pohodová večeře,“ přiblížil náplň užitečného relaxu útočník Dominik Kubalík.

A co se vlastně na večeři mimo město servírovalo a pomohlo k důležité výhře? „Měli jsme připravený raut s předkrmy a zákusky, potom byl gril, kde byly steaky a hamburgery. Každý si mohl vybrat, co chtěl. Hlavně jsme ale vyrazili k moři vyčistit si hlavu a bylo to skvělé osvěžení od toho jídla, co máme na hotelu,“ prozradil asistent trenéra Jaroslav Špaček recept na úspěch.