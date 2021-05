Malér »Kanárka« Neymara: Nařkli ho ze znásilnění!

O excentrickém Neymarovi (29) se traduje, že přefikne všechno, co neuteče na strom, ale že by k tomu potřeboval násilí? Každopádně jede v maléru. Gigant Nike oznámil, že už nebude hvězdu brazilkých »Kanárků« a Paris SG šatit ani obouvat kvůli sexuálnímu útoku na zaměstnankyni.

Kdy že se ho měl Neymar dopustit? Ani letos, ani loni. Mělo se to stát v roce 2016! Podle oděvní megafirmy ta nejmenovaná žena nahlásila násilí v roce 2018, ale chtěla ho tehdy uchovat v tajnosti, aby se nemusela účastnit vyšetřování. No a teď už jí to nevadí…

„Společnost Nike ukončila svůj vztah se sportovcem, protože odmítl spolupracovat při vyšetřování,“ vysvětlila Nike, proč si Neymara vyškrtla ze seznamu prominentních zákazníků.

A reakce fotbalisty? „Neymar se bude proti těmto nepodloženým útokům energicky bránit pro případ, že bude předložen jakýkoli nárok,“ prohlásil jeho mluvčí. Jinak řečeno: „Jestli ta ženská bude chtít peníze, nedáme jí ani kačku.“