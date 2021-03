Exšéf Juventusu ostře: Nedvěd na to nemá, Ronaldo byl špatný nákup

Alvaro Morata otevřel skóre minutu poté, co přišel na hřiště • Reuters

Radost fotbalistů Porta po brance do sítě Juventusu • Reuters

Radost fotbalitů Porta poté, co senzačně postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Juventus • ČTK / AP

Když Cristiano Ronaldo v létě 2018 přicházel do Turína, hlavní cíl byl jasný. Triumf v Lize mistrů, na který slavný Juventus naposledy dosáhl v roce 1996. Jenže i třetí pokus skončil v úterý neúspěchem a Portugalec to schytává. „Jestli byl jeho nákup špatný? Rozhodně ano,“ tvrdí ostře bývalý prezident „Staré dámy“ Giovanni Cobolli. Ten navíc zkritizoval i Pavla Nedvěda, který po vyřazení s Portem naštvaně kopal u hřiště do bannerů.

Ajax, Lyon a naposledy Porto. Tři celky, které hrdou značku vyšouply z Ligy mistrů vždycky hodně brzy. Jednou ve čtvrtfinále, dvakrát už v osmifinále. Proto v Turíně panuje zklamání. Nejen že tým s Ronaldem Champions League nevyhrál, on se poháru ani nepřiblížil. A teď navíc tápe i v Serii A.

Připomeňme, že pětinásobný držitel Zlatého míče do Itálie přestupoval zhruba za 100 milionů eur (přibližně 2,6 miliardy korun). A dalších 30 milionů eur si Ronaldo ročně vydělá díky královské smlouvě. Pak logicky musíte přemýšlet, jestli se tahle investice vyplatila.

Podle bývalého prezidenta klubu Giovanniho Cobolliho ne. „Jestli to byl špatný nákup? Rozhodně ano! A já to říkám od prvního dne. Respektuju ho jako velkého šampiona, ale je příliš drahý a má spoustu podmínek,“ řekl Cobolli pro španělské rádio Punto Nuovo. „Záleží teď na Juventusu, jestli ho prodá, nebo ne. Ale upozorňuji, že jeden Ronaldův gól klub vyjde na milion eur,“ doplnil ještě.

Cobolli se pustil i do Pavla Nedvěda, čehož si všiml italský server corrierredellosport.it. Viceprezident klubu po duelu s Portem vztekle kopal do bannerů u hřiště.

„Nedvěd kope do panelů! Znal jsem ho jako velkého šampiona, ale nemá schopnost být viceprezidentem Juventusu. Jeho role by měla být přehodnocena,“ podotkl Cobolli.

A co tedy bude dál s Ronaldem? Smlouvu v Turíně má do příštího léta, o jejím prodloužení se zatím nejedná. „Teď to není na pořadu dne. Ale více než rok z ní zbývá, máme ještě čas všechno probrat,“ prohlásil před pár dny Fabio Paratici, sportovní ředitel klubu.

Ale v Itálii už se hodně řeší, jestli hráč, kterému v únoru bylo šestatřicet, nebude ještě chtít zamířit za novou výzvou. I on si jistě představoval, že se mu Juventus v pohárech povede dotáhnout dál.

Podle francouzského deníku Le Parisien situaci bedlivě sleduje PSG. Ozdobit svou ofenzivu portugalskou hvězdou by pro bohatý klub určitě bylo lákavé. Obzvlášť kdyby Paříž výhledově opustil Kylian Mbappé. Le Parisien píše, že pak by PSG velmi rádo přivedlo jednoho ze dvou titánů posledních let – Ronalda, nebo Messiho.

Pro námluvy s útočníkem Juventusu prý hraje fakt, že šéf francouzského mistra Nassir El-Khalifí se dobře zná s Jorgem Mendesem, mocným Ronaldovým agentem. Jejich vztah je přátelský, PSG chce být na případné získání pětinásobného vítěze Ligy mistrů připravené. A když se Ronaldo rozhodne Turín opustit, hodlá o něj bojovat.

Bude kolem značky CR7 v létě rušno, nebo dokončí smlouvu v Juventusu?