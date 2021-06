Nedvědova rozkošná Nicole: Navlékla si oblíbence!

Rodičovské povinnosti a covidová omezení jí nedovolily být přímo v dějišti šampionátu, o to víc fandí z domova. Rozkošná Nicole (25), manželka manažera hokejového nároďáku Petra Nedvěda (49), se zvěčnila v trikotu svého muže.

„Číslo 93 a Mambo, mí oblíbenci,“ nechala se slyšet Nicole v národním dresu svého milého z mistrovství světa. Spolu s malým buldočkem zapózovala foťáku a nejedno srdce zaplesalo. „Fandíme všichni!“ dopsal k fotce » Méďa «, který se snímkem pochlubil na svém Instagramu.

S takovou podporou se člověk hned cítí jinak. To by v tom byl čert, aby generální manažer české hokejové reprezentace nakonec nebyl spokojen. Vždyť on už vlastně vyhrál. Půvabnou ženušku mu může každý závidět.