Že je hraní mezi veterány předstupněm sportovního důchodu? Zapomeňte! Golfista Alex Čejka (50) mezi zkušenými borci chytil životní formu, která mu navíc pěkně vynáší.

Čejka podruhé za sebou triumfoval na veteránském golfovém okruhu PGA Champions Tour. Tři týdny po premiérové výhře v Birminghamu jasně ovládl turnaj v Tulse a na účet mu přišla královská odměna, 12,8 milionu korun! Víc přitom Němec narozený v Česku ve své dlouhé kariéře vydělal jen jednou: v roce 2017 bral za druhou příčku na turnaji v Las Vegas 13,2 milionu.

„Je to neskutečné, ani nedokážu popsat, jaké je dotýkat se téhle nádherné trofeje,“ radoval se Čejka po svém pátém startu mezi veterány (hráči starší 50 let). Rodák z Mariánských Lázní v Tulse neovládl jen tak nějaký »pouťák«, mezi starými pány hraje celá řada hvězdných jmen: nechal za sebou někdejší světovou jedničku Ernieho Else, šampiona US Open Jima Furyka nebo vítěze tří majorů Vijaye Singha. „Vidět moje jméno vedle všech, která jsou na trofeji, je splněný sen,“ těšilo Čejku.

Golfista, který z Československa emigroval v 9 letech se svým otcem, žije v USA s manželkou Alyssou, se kterou vychovává jednoho potomka. S bývalou manželkou Mirkou Čejkovou (59) má přitom dva dnes už dospělé syny, na které léta neplatil alimenty. Před čtyřmi lety s e Čejková nechala slyšet, že její exmanžel na výživném nechal »sekeru« 38,8 milionu korun.

