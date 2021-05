Scény jako v Rockym! Vyhrál jsem i díky fanouškům, řekl pobitý šampion

Jak finální scéna z filmů o Rockym. Titulová bitva bojovníka MMA Davida Kozmy s obávaným Brazilcem Leandrem Silvou by se vyjímala i na stříbrném plátně. Turnaj Oktagon 24 v brněnské Zoner BobyHall snad ani nemohl skončit větším dramatem. Populární „Růžový panter“ dokázal pás šampiona uhájit i přesto, že v duelu inkasoval mnoho tvrdých ran. „Ve čtvrtek musím na operaci nosu. Trošku to schytal,“ říká s pousmáním vítěz.

Nikdy si neodnášel z boje tolik šrámů. Přesto je David Kozma nadšený, že lítý souboj s brazilským ranařem Leandrem Silvou na body vyhrál. Šel v duelu téměř za hranu vlastních možností. Bojovník s přezdívkou Apollo jej totiž pořádně potrápil, přesto osmadvacetiletého Čecha ani na chvíli během pětikolové bitvy nenapadlo, že by to vzdal. Velkou zásluhu na tom prý mělo publikum, které mohlo po dlouhé době dorazit na turnaj Oktagonu a svého oblíbence odměňovalo za každý vydařený úder hromovým potleskem a ohlušujícím křikem.

Jak se několik hodin po náročném, ale vyhraném souboji cítíte?

„Hrozně, protože jsem rozbitý, jako jsem ještě nikdy nebyl, ale zároveň mám neskutečnou radost, že jsem ten zápas zvládnul vyhrát.“

A co pocity přímo po výhře, když opadl adrenalin?

„Bylo mi krásně. Ten pocit z výhry je pro mě nejvíc. Kdo to nezažije, tak to nemůže pochopit, těžko se to vysvětluje. Spadlo ze mě všechno a strašně se mi ulevilo. Do přípravy jsem dal maximum a tenhle zápas chtěl hrozně vyhrát.“

David Kozma Narozen: 13. srpna 1992 (28 let) v Karviné

Výška/váha: 183 cm/77 kg

Profesionální bilance: 28:11

Tým: PriMMAt gym



Největší úspěch: Šampion velterové váhy organizace Oktagon MMA

Leandro Silva byl mimořádně kvalitní soupeř. Čím vás nejvíc zaskočil?

„Asi ničím. Já věděl, že to je kvalitní zápasník světového formátu. Do toho duelu jsem s tím šel a rozhodně jsem nečekal jednoduchý průběh.“

Zvítězil jste ve stylu filmového Rockyho. Nastal v zápase moment, že jste měl chuť to vzdát?

„Nejhůře mi bylo, když mi, myslím, že ve čtvrtém kole, nasadil arm triangl (škrcení). Cítil jsem, jak to utahuje, ale naštěstí se mi z toho podařilo uniknout. Nad odklepáním jsem ale nepřemýšlel.“

Lze trochu přiblížit, co jste během souboje prožíval? Přece jen z vás chvílemi cákala krev...

„Asi jsem neprožíval nic zvláštního. Prostě klasický zápas, jakých jsem zažil už spousty. Konečně ale byli v hledišti diváci a to jsem si moc užil. Nevím, jestli bych se dokázal takhle hecnout v prázdné hale. Moc jim děkuji, že fandili a hnali mě dopředu.“

Takže i diváci mají na vaší výhře podíl?

„Ano, přesně tak, jak říkám. Já fanoušky prostě potřebuju. Zápasí se s nimi o hodně lépe než bez nich. Je dost možné, že nebýt diváků, tak to při tom arm trianglu vzdám. Takže jim patří velké díky.“

Je tohle zatím nejcennější vítězství, jaké jste zažil?

„Téhle výhry si opravdu vážím nejvíc ze všech. Je pro mě nejcennější. Apollo byl nejtěžší soupeř, proti kterému jsem kdy nastupoval. Navíc jsem si to fakt vydřel. Nedal mi to zadarmo.“

Co říkáte na to, že Silva po konci zápasu zvedal ruce vítězně nad hlavu?

„To dělá spoustu zápasníků. Apollo zvedal ruce i po prvním kole, které šlo jasně za mnou. Chce udělat dojem na rozhodčí, aby mu to kolo dali. Je to taková finta, která ale moc nefunguje.“

Vybojoval jste si i bonus 2000 eur (cca 51 tisíc korun) za výkon večera. Na co peníze využijete?

„Teď kupujeme s přítelkyní Sárou byt, tak peníze určitě použiju na to. Navíc čekáme potomka, takže se bude každý bonus za výkon večera hodit.“ (směje se)

Ano, poprvé budete otcem, co to pro vás jako bojovníka znamená?

„No, bude to velká životní změna. Dítě jsme chtěli, takže se na to oba moc těšíme. Jestli to nějak ovlivní mou zápasnickou kariéru, to nevím. Třeba mě to ještě více namotivuje a budu podávat lepší výkony.“ (usmívá se)

Co vám po zápase řekla partnerka nebo rodina?

„Všichni byli hrozně šťastní. Myslím, že jsou na mě pyšní. Pro některé to byl největší sportovní zážitek a když někdo řekne tohle, tak už to pro mě něco znamená.“