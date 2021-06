Italský trenér Livio Magoni (57) se po nějaké době vyjádřil k nečekanému konci v týmu slovenské lyžařky Petry Vlhové (25), kterou letos dovedl k senzačnímu zisku velkého křišťálového glóbu pro celkovou vítězku Světového poháru.

„Zasloužil jsem si s ní na olympiády jet, nechápu, proč se takhle rozhodla,“ řekl zklamaně kouč.

No Slováci mají jasno. Může si za to Ital sám. Po sezoně totiž svoji svěřenkyni v médiích natřel. „Nemá to v DNA. Teď už se může jen horšit. Jestli s Petrou nebudu pokračovat, tak právě kvůli tomu,“ odpověděl na dotaz, kde jsou Vlhové limity. Tím nenaštval nejen samotnou sportovkyni, ale také její nejbližší rodinu, jež podle něj nemá o lyžování ánung: „Správné slovo je u nich - bez urážky – nevědomost. S tím se bohužel nedá nic dělat.“

Po pár dnech rozmýšlení v mančaftu šampionky skončil. Nebo to bylo jinak? „Nevím, opravdu nevím, sám jsem s toho byl překvapený,“ krčil rameny před novináři ve Slovinsku. „Petra se rozhodla ukončit spolupráci, ale myslím si, že jsem si zasloužil jet s ní na olympijské hry. Pět let jsme spolu tvrdě pracovali, ale jsem profesionál, musím se přes to přenést a začít od znova,“ dodal expert.

O práci neměl nouzi. Chvilku to vypadalo, že si plácne s krajankou Federicou Brignoneovou. Druhý domov ale našel v milovaném Slovinsku, kde si před lety udělal jméno vedle Tiny Mazeové. Nyní se tam ujal její nástupkyně a nevybroušeného klenotu Mety Horvatové.

„Je pravda, že když jsem ukončil partnerství s Petrou, tak mi volalo několik týmů, nejen Italové a Švýcaři. Vybral jsem si federaci, se kterou sdílíme podobné názory, jak pracovat. Ano i ty ostatní federace byly velmi kvalitní a silné, ale myslím si, že jsem si vybral tu, která je pro mě nejlepší,“ prohlásil Magoni. Z Horvatové chce udělat komplexní lyžařku. Cílem pro něj však zůstává medaile z blížících se Her v Pekingu. „Olympiáda je mimořádně důležitá. Pokud se Metě podaří dosáhnout dobrých výsledků, před jejím začátkem, může se tam stát překvapením,“ objasnil vyhlídky trenér.