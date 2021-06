Schickova zpověď: Jak nabral svaly v Itálii a chce víc jednoduchých gólů

Vždycky na něj bylo vidět. V šestnácti podepsal profesionální smlouvu se Spartou. V osmnácti s ní získal double. V jednadvaceti přestoupil do Sampdorie Janov. Po roce následoval rekordní transfer do AS Řím. Pak přesun do bundesligového Lipska, poté do Leverkusenu. A nyní je na EURO jako jednička českého útoku, od které se čekají rozhodující góly.

Patrik Schick Věk: 25 let (24. ledna 1996 v Praze) Pozice: útočník Rodinný stav: ženatý, manželka Hana, dcera Victoria Kariéra: Sparta Praha (2014-15), Bohemians Praha (2015-16), Sampdoria Janov (2016-17), AS Řím (oba It./2017-19), RB Lipsko (2019-20), Leverkusen (oba Něm./2020-?) Bilance v reprezentaci: 25 zápasů/12 gólů Bilance v Serii A: 78/16 Bilance v bundeslize: 51/19 Největší úspěchy: účast na EURO (2020), mistr ČR (2014), vítěz českého poháru (2014)

Kolik budete mít na EURO kamarádů z mužstev, kterými jste v zahraničí prošel?

„Jéžiš, popravdě ani nevím. Ale bude jich hodně.“

V kabině Leverkusenu se evropský šampionát probíral?

„Od nás se do nominace dostali včetně mě jen čtyři hráči (ještě Rakušané Julian Baumgartlinger a Aleksandar Dragovic a Fin Lukáš Hrádecký), tak to moc velké téma nebylo. Bavili jsme se o turnaji vlastně jen s brankářem Lukášem Hrádeckým.“

Pro vás i pro něj je to premiérový šampionát.

„Nejdůležitější bude připravit se na to hlavně v hlavě.“

Setřást nervozitu?

„Spíš se oprostit od únavy z dlouhé a náročné sezony. Za mě musím říct, že to byla opravdu zatím nejtěžší sezona, kterou jsem odehrál. Máme toho všichni plné kecky. Takže bude důležité se od únavy odpojit a být zase fresh.“

V čem vás těžká sezona nejvíc zocelila?

„Nevím, jestli mě zocelila, ale byla náročná v cestování, v dodržování různých pandemických opatření a pravidel, v tom, že se zápasy hrály bez fanoušků. Na konci bundesligy jsme ještě byli na dvoutýdenní karanténě. Když to sečtu, bylo to fakt fyzicky a psychicky hodně náročné. V porovnání s předchozími sezonami dvojnásob. Bez lidí se mně osobně hraje strašně špatně.“

Potřebujete jejich energii? Někdo prázdné sedačky vítá, neboť je trémista.

„Já jsem s nervozitou před diváky neměl nikdy problém. Jsem naopak rád, když můžu hrát před nimi. A je mi jedno, jestli to jsou naši fanoušci, anebo fandové soupeře. Stačí mi, když tam ty lidi prostě jsou. Fotbal přece hrajeme pro ně. Myslím, že každý hráč na profi úrovni fanoušky potřebuje. Bez ohledu na to, komu fandí. Atmosféra je moc důležitá.“

Takže máte fanouškovský absťák?

„Hrozně mi fanoušci chybí! Bez lidí ztrácejí zápasy náboj. Proto považuju tuhle sezonu za absolutně nejhorší.“

V čem je teď Patrik Schick jiný od toho, který mířil z Česka do Itálie a posléze do Německa?

„Sám sebe je těžké hodnotit. Lepší by bylo, kdyby to řekli lidé kolem mě.“

Ale mě jde o váš pocit. Jste nyní sebevědomější, rychlejší, svalnatější…

„Naučil jsem se samozřejmě jazyky, mám rodinu, to je jiné. Ale z hlediska lidských vlastností jsem se podle mě nezměnil. V tom jsem pořád stejný.“

A z fotbalového hlediska?

„Rozhodně jsem zapracoval na síle. Je to i vidět na fotkách. Nabral jsem nějaká kila. Už nejsem takové tintítko, jaké jsem býval, když jsem hrál v Bohemce.“

To je pravda. Kde tenhle nemalý rozdíl vznikl? Už po přestupu do Itálie?

„Největší rozdíl přišel už první rok v Sampdorii. Tam jsem nabral hodně svalové hmoty. Před příchodem do Janova jsem se cítil hubeňoučkej, spíš ještě jako dítě. Ale po roce v Itálii to bylo jiné.“

Jak se to přihodilo?

„Roli v tom hrálo i dospívání. Ale nejvíc za tím bylo hodně času v posilovně a nový jídelníček. V tom byl největší rozdíl.“

Začal jste víc a kvalitněji jíst?

„Víc ani ne. Já jsem byl vždycky dobrý jedlík, i když to moc nevypadalo. Ale v Itálii do toho začal člověk i cvičit a