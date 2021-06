Ten gól byl SCHICK! Česká trefa z půlky oslnila svět, reagoval Lineker

Češi vedli v úvodním zápase EURO 2021 proti domácímu Skotsku 1:0 díky parádní hlavičce Patrika Schicka 1:0, co ale následovalo v 52. minutě, to asi nečekal ani sám útočník Leverkusenu.

Míč se z hloubi české poloviny odrazil směrem ke skotské brance, Schick se za ním kolem půlící čáry rozběhl, všiml si, že skotský gólman David Marshall je daleko z branky a z více než 40 metrů vyslal neuvěřitelně přesnou ránu, která zapadla pod břevno. Brankář Derby jen marně mával pozadu rukama a proletěl do sítě...

„Dát gól z tak obrovské dálky není vůbec jednoduché. Už před příjmem míče si Patrik musel zkontrolovat prostor a vědět, kde je brankář. On hned věděl, co udělá a věřil si, že to vyjde,“ okomentoval trefu ve Studiu iSport.cz expert Jaroslav Hřebík.

„Jako z jiného světa,“ doprovázel video Schickova gólu účet televizní stanice ESPN. Pršely komplimenty, výrazy obdivu i nejrůznější slovní hříčky. „Tenhle gól byl Schick,“ nechal se slyšet třeba slavný Gary Lineker. „Schick dal gól zpoza Irského moře,“ vtipkoval třeba novinář ESPN Gabriele Marcotti.

Uznávaný účet OptaJoe, který se zabývá nejrůznějšími fotbalovými statistikami, naměřil, že český útočník se trefil přesně z 45,4 metrů, což je prý největší vzdálenost, z níž padl gól na evropském šampionátů minimálně od roku 1980. UEFA nakonec potvrdila, že jde o absolutní rekord, nejdelší předchozí pokus měl na kontě Němec Torsten Frings z roku 2004 - 35,3 metru

„Schick a jeho pokus, který se zapíše do historie EURO,“ měl jasno i oficiální účet šampionátu.

