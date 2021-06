Ostrá sprinterka dojala. Po smrti matky je na olympiádě: Šílený rok

Ze své nekonečné zásoby výrazných barev si na vlasy vybrala zářivě ohnivou a do cíle kvalifikačního finále proběhla v bláznivém trikotu s hvězdami jako kometa. Sha'Carri Richardsonová hned pak utíkala na tribunu, kde objala svoji rozesmátou babičku.

„Moje babička je moje srdce. Moje babička je moje superžena,“ chválila ji Richardsonová podle USA Today. „Upřímně, bylo jedním z mých největších životních cílů, aby mě viděla běžet na závodě s jednou z největších úrovní. A aby mě viděla uspět.“

Richardsonová po závodě v rozhovoru pro NBC vyprávěla, jak jí byla babička od dětství blízko. Vzpomínala, jak spolu vařily a dívaly se na televizi.

„Vždycky byla v mém rohu. Moje rodina mě držela při zemi,“ řekla Richardsonová, která zároveň oznámila, že teprve nedávno přišla o svou biologickou matku. „Tenhle rok je pro mě šílený. Minulý týden jsem přišla o svou biologickou matku a jsem pořád tady.“

O svém vztahu s matkou si sprinterka povídat nechtěla: „Nepůjdu do větších detailů. Ale řeknu, že jsem jí vděčná, že mi dala život a přivedla mě na tenhle svět.“

Richardsonová těsně po finále v Eugene prožívala vrcholnou chvíli své dosavadní sportovní kariéry. V jednadvaceti letech se letos vyprofilovala v novou sprinterskou hvězdu. Hned pět z deseti nejrychlejších časů na stovce patří jí. Už v dubnu ve floridském Miramaru zaběhla výkon 10,72, čímž se dostala na šesté místo historických tabulek. V Eugene zaběhla v semifinále dokonce čas 10,64, ovšem s nedovolenou podporou větru.

Mladá hvězda na sebe upozorňuje také extravagantní osobností. Často střídá výrazné barvy vlasů, na prstech rukou nosí dlouhé nehty ve stylu světové rekordmanky Florence Griffithové-Joynerové. Mimo dráhu je jak velká voda.

V květnu na Zlaté tretře nejdřív na oficiální tiskovce opakovaně důrazně upozorňovala, jak se správně vyslovuje její jméno: „Je unikátní, tak chci, aby ho všichni říkali správně!“

Během svého pobytu v Ostravě pak dala na sociálních sítí najevo, že se jí ve městě moc nelíbí.

Pro světovou atletiku každopádně představuje osvěžující osobnost. V olympijském Tokiu se pro ženskou stovku rýsuje velký souboj generací. Proti Richardsonové bude stát slavná Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, dvojnásobná olympijská vítězka na stovce, které bude letos už pětatřicet.

„Když přijdu na scénu, dám vám vědět, že respektuju, co jste pro atletiku udělal. Ale nakonec budeme na čáře a budete to muset ukázat proti mně,“ naznačila Richardsonová, která se v Tokiu může stát první americkou vítězkou olympijské stovky od Her 1996 v Atlantě, kde vyhrála Gail Deversová.

V americkém týmu ji na stovce doprovodí Javianne Oliverová a Teahna Danielsová. Sportovní tragédie potkala Aleiu Hobbsovou, třináctou nejrychlejší sprinterku sezony. V semifinále byla nejdřív diskvalifikovaná za ulitý start. Následně jí bylo dovoleno vrátit se na start, rozhozená atletka ale doběhla sedmá a nepostoupila do finále.

Mistrovství USA a olympijská kvalifikace v atletice v Eugene:

Ženy - 100 m (vítr -1,0 m/s): 1. Richardsonová 10,86, 2. Oliverová 10,99, disk: 1. Allmanová 69,92.