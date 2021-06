První slova závodnice v balerínkách i dojaté mámy: Drsný život v chatrči i odměna za medaili!

Ten příběh vzal za srdce celé Slovensko a nejen to. Dívka z chudých poměrů dokázala před třemi lety na atletickém oválu porazit i mnohem lépe vybavené a trénované soupeřky a získala si sympatie národa. Dnes už je Annamária Horváthová (15) národní šampionkou.

Svého prvního vítězství dosáhla v balerínách a bez ponožek. Od té doby uběhla pořádný kus cesty a díky podpoře se jí zlepšilo i vybavení. Atletika ji tak stále baví a věnuje se jí s láskou. I nadále však žije ve velmi nuzných podmínkách s matkou a šesti sourozenci v jednoduché chatrči v osadě Moldava nad Bodvou.

„Jsem na ni hrdá a pyšná, že vyhrála závody a má zlatou medaili. Hned jsem jí gratulovala a za odměnu dostala pizzu. Budou i nějaké oslavy. Annamária je sportovkyně tělem i duší, vidí se jako běžkyně. Začínala v balerínách, tomu se už můžeme jen smát, ale podívejte, co z ní vyrostlo,“ svěřila se pyšná maminka Izabela (38) pro web cas.sk.

Přiznává, že život v osadě je náročný. Na děti je sama a příjmy má pouze ze sociálních dávek. „Měsíčně je to 340 eur, ale jen za elektřinu dáme 70 eur. Vypomáhá mi nejstarší dcera, která už je na mateřské. Děláme vše tak abychom vyšli a byli šťastní. Máme těžký život, ale nestěžujeme si,“ vylíčila matka od rodiny složitou situaci.

Malá šampionka netuší, po kom běžecké geny zdědila. Nikdo v rodině k podobné zálibě neinklinoval. „Běhám často a ráda. Těší mě, když si zlepšuji osobní rekordy. Zatím mě to velmi baví a když vyhrávám, tak je to ještě lepší. Ráda také peču, možná budu cukrářkou. Umím upéct muffiny i jiné dobroty,“ svěřila se pro cas.sk nadšená běžkyně. Kdoví, zda bude za pár let brázdit závodní dráhy, nebo se bude věnovat své zálibě v cukrářství. Jisté však je, že ji bude celé Slovensko sledovat.