Boj o Boltův trůn. Bývalí hrdinové jsou ze hry, stovka hledá nástupce krále

O novém olympijském šampionovi v běhu na 100 metrů, královské disciplíně Her, jste možná ještě nikdy neslyšeli. Nejenom, že mají světoví atleti v posledních letech problém, aby na nich ulpělo pozlátko pozornosti. Jde taky o to, že bývalí hrdinové jsou ze hry.

Úřadující olympijský vítěz Usain Bolt se loučil už před čtyřmi lety. Aktuální mistr světa Christian Coleman je v trestu. Justin Gatlin, stříbrný na minulém MS v Dauhá, se zranil během nedělního kvalifikačního finále v Eugene a zřejmě tak skončila jeho dlouhá éra. Stal se v ní jedním z nejúspěšnějších sprinterů historie, ačkoli mu štít kazí ošklivý dopingový skandál.

POSLEDNÍ OLYMPIJŠTÍ ŠAMPIONI NA 100 METRŮ 2016 Usain Bolt (Jam.) 9,81 2012 Usain Bolt. (Jam.) 9,63 2008 Usain Bolt (Jam.) 9,69 2004 Justin Gatlin (USA) 9,85 2000 Maurice Greene (USA) 9,87

Jména, která jsou široké veřejnosti aspoň trochu povědomá, tím došla. Jsou tu noví hrdinové, kteří se v Tokiu poperou o slávu šampiona v disciplíně, která má na olympiádě stále pověst jako nejsledovanější. Poprvé od roku 2000 vyhraje olympijskou stovku někdo, kdo se nejmenuje Gatlin či Bolt.

Kdo se teď zdá být první v řadě? Je to Trayvon Bromell. Je mu teprve pětadvacet, ale už píše story o velkém comebacku. Je to zcela jiná osobnost i postava než Bolt, věčně vtipkující dlouhán. Bromell je menší osvalený sprinter staré školy. A v letošní sezoně zatím prožívá návrat po několika letech plných bolavých zranění.

„Vždycky vítězím proti očekáváním. Protože jsem si prošel cestu do pekla a zpátky." říká Bromell.

Letos v květnu zaběhl stovku za 9,77 sekundy a dostal se tak na sedmé místo historických tabulek. V Eugene vyhrál za 9,80.

V drsném sítu americké kvalifikace na stovce zůstal borec, jenž se teoreticky mohl pokusit zopakovat slavné Boltovy sprinterské doubly. Noah Lyles, světový šampión na dvoustovce, ale v Eugene ve finále stovky porazil jen zraněného Gatlina. Místo něj by se o dvojitý úder na stovce i dvoustovce mohl pokusit překvapivý vyzyvatel. Fred Kerley se zatím profiloval jako elitní čtvrtkař. V olympijské sezóně ale změnil strategii. Na stovce už má olympiádu jistou a chtěl by do Tokia i na dvojnásobné trati.

Třetím v týmu je Ronnie Baker. Americká trojice je na první pohled ve výhodě a jako reálná se pro ni jeví vyhlídka medailového hattricku. Ten se na mužské stovce naposledy podařil právě Američanům v dávném roce 1912 pod vedením zlatého Ralpha Craiga.

Americké dominanci napovídá i fakt, že nejlepší sprinter z jiné země je v letošních tabulkách až na děleném osmém místě. Je jím třiadvacetiletý Jihoafričan Tlotliso Gift Leotlela, který je konečně zdravý a letí nahoru. Jižní Afrika má ale ve hře i zkušeného Akani Simbineho, na minulém MS v Dauhá těsně čtvrtého.

„Tam je nepřeberné množství talentů. Mají to svoje ragby, z kterého přecházejí a rozvíjejí sílu a rychlost. Byl jsem tam několikrát a co vidím i v bezejmenných mladých…," říká sprinterský expert Luděk Svoboda.

Zatím je to ale klid před opravdovou bitvou. I kvůli opatřením proti covidu se po mítincích cestuje méně než dřív. Jamajčané jsou zatím úplně ve stínu. Ovšem národní šampionát je čeká teprve za pár dní. Tokio může být místem průlomu pro Benjamina Azamatiho-Kwakua z Ghany. Černým koněm může být Ital s americkou krví Lamont Marcell Jacobs, jenž se v zimě stal halovým evropským šampiónem na šedesátce.

Nejblíž prázdnému trůnu je ale teď Bromell, nejrychlejší muž roku, navíc se srovnanou hlavou.

„Cítím, že se sebevědomím přichází sebeuspokojení. A já nemám sebeuspokojení rád. Pojedu zase domů trénovat." vzkazuje Bromell před Tokiem.