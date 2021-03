Atletika! Jasně, je to dřina, pot a někdy i slzy, když se něco nepovede. Ale taky nádhera a pastva po oči jako současný šampionát starého kontinentu v Toruni.

Děvčata sice občas vypadají při zápolení všelijak, ale to je tím nasazením a zarputilostí, protože jinak… Němka Alica Schmidtová (22) mohla být na titulní straně magazínu Playboy, kdyby to neodmítla s poznámkou: „Nechápu proč.“

No, milion a půl lidí, kteří ji sledují na sociální síti, to ví. Je krásná, rajcovní a umí báječně držet kolík. Ona totiž musí, protože kdyby ho pustila, tak jde celá nedělní štafeta na 4 x 400 metrů do háje…

Alica pomáhá cvičením tužit těla fotbalistů Dortmundu včetně hvězdy Matse Hummelse a ti jsou z ní paf. Je považována za nejvíc sexy sportovkyni světa.

Divíte se?